Nemecko a Austrália chcú posilniť spoluprácu v oblasti obrany
Austrália v zahraničnej politike balansuje medzi vzťahmi s veľmocami.
Autor TASR
Canberra/Berlín 4. februára (TASR) - Nemecko a Austrália chcú prehĺbiť spoluprácu vo viacerých oblastiach vrátane obrany a energetiky. Obe krajiny sa tým snažia posilniť existujúce spojenectvá v rýchlo sa meniacom svetovom poriadku. Po rokovaniach v Canberre to vyhlásili ministri zahraničných vecí Johann Wadephul a Penny Wongová. TASR o tom informuje podľa agentúry DPA.
„Zdieľame hodnoty, zdieľame záujmy a máme posilnenú strategickú spoluprácu,“ uviedol šéf nemeckej diplomacie Johann Wadephul. Austráliu označil za spoľahlivého partnera „vo svete plnom neistôt“.
Austrálska ministerka zahraničných vecí zdôraznila, že Canberra považuje Nemecko za „váženého partnera“ v indopacifickom regióne aj pri „formovaní sveta, aký chceme vidieť“. Podľa nej patria obe krajiny medzi takzvané stredné mocnosti. „Vieme, že spoluprácou, budovaním koalícií a partnerstiev dokážeme lepšie zvládať zmeny, ktorými všetci prechádzame a vieme prinášať lepšie výsledky pre našich občanov,“ dodala.
Wongová zároveň pripomenula podporu Ukrajiny v jej obrane proti ruskej agresii. „Chceme spravodlivý a trvalý mier za podmienok Ukrajiny – mier, ktorý rešpektuje jej suverenitu a územnú celistvosť, podporí bezpečnosť a stabilitu v Európe a zabezpečí, aby Rusko nemohlo obnoviť svoju agresiu,“ povedala.
Wadephul, ktorý je na päťdňovej ceste po juhovýchodnej Ázii a Tichomorí, ocenil, že Nemecko má „na druhej strane sveta“ partnera, ktorý „chápe, o čo ide v Európe“.
Austrália v zahraničnej politike balansuje medzi vzťahmi s veľmocami. Kým Čína je jej najvýznamnejším obchodným partnerom, Spojené štáty zostávajú hlavným bezpečnostným spojencom, pričom Canberra v posledných rokoch prehlbuje vojenskú spoluprácu s Washingtonom, pripomenula DPA.
Záujem o užšiu spoluprácu s Austráliou má aj Európska únia. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová plánuje ešte tento mesiac navštíviť krajinu s cieľom dosiahnuť bezpečnostnú a obchodnú dohodu. Pre portál Politico to uviedli viaceré zdroje oboznámené s rokovaniami.
