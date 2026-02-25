< sekcia Zahraničie
Nemecko a Belgicko kritizujú Maďarov za blok sankcií a úveru pre Kyjev
Autor TASR
Berlín 25. februára (TASR) - Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul a jeho belgický náprotivok Maxime Prévot v stredu v Berlíne ostro kritizovali Maďarsko za blokovanie pôžičky Európskej únie pre Ukrajinu a 20. balíka protiruských sankcií. TASR o tom píše podľa správ agentúr AFP a DPA.
„Môžem len povedať, že zostávam zdesený správaním Maďarska,“ vyhlásil Wadephul. Rozhodnutie maďarského premiéra Viktora Orbána označil za nekonzistentné, pretože predtým sám odobril pôžičku pre Ukrajinu na decembrovom summite lídrov EÚ v Bruseli. „Pôžička nemá žiadnu súvislosť s poškodeným ropovodom, ktorý samozrejme treba opraviť,“ dodal nemecký minister. Budapešť kritizoval už v utorok na štvrté výročie začiatku ruskej invázie na Ukrajinu.
Prévot upozornil, že za blokovanie sankcií trpezlivosť členských krajín EÚ voči Maďarsku dochádza „veľmi rýchlo“. Belgický minister naznačil, že Orbán sa snaží využiť európsku pomoc pre Ukrajinu ako volebnú tému pred parlamentnými voľbami 12. apríla. „Ale ísť tak ďaleko a držať osud a potreby Ukrajiny a jej ľudí ako rukojemníkov v čase vojny - to sa mi zdá prekročením červenej čiary,“ dodal.
Maďarsko minulý týždeň oznámilo, že bude blokovať pôžičku EÚ pre Ukrajinu vo výške 90 miliárd eur na roky 2026 až 2027, kým nebude obnovený tranzit ruskej ropy cez ropovod Družba. Ropa ním neprúdi do Maďarska a na Slovensko od 27. januára, pretože podľa Ukrajiny zariadenie ropovodu v meste Brody v Ľvovskej oblasti poškodil ruský útok.
Orbán a predseda slovenskej vlády Robert Fico podozrievajú Kyjev z politického vydierania a zo zasahovania do predvolebnej kampane v Maďarsku. Ukrajina to odmieta a tvrdí, že pracuje na oprave poškodenej infraštruktúry.
Navrhovaný 20. balík protiruských sankcií si vyžaduje súhlas všetkých 27 členských krajín Únie. Politické výhrady k nemu majú aj ďalšie štáty vrátane Slovenska. Minister zahraničných vecí SR Juraj Blanár v pondelok po zasadnutí Rady EÚ pre zahraničné veci v Bruseli uviedol, že jeho prijatie by mohlo ovplyvniť mierové rokovania o ukončení vojny na Ukrajine.
