Nemecko a Británia podpísali spoločné obranné vyhlásenie

Berlín 24. júla (TASR) - Británia a Nemecko v stredu podpísali spoločnú obrannú deklaráciu, v ktorej sa zaviazali k užšej spolupráci s cieľom posilniť svoj obranný priemysel, európsku bezpečnosť a podporiť Ukrajinu v jej boji proti Rusku. Podľa správy agentúry Reuters píše TASR.



Nový britský minister obrany John Healey podpísal pakt v Berlíne, kde sa stretol so svojím nemeckým náprotivkom Borisom Pistoriusom.



Healy tak začal napĺňať záväzok novej labouristickej vlády, ktorá chce prehlbovať obranné väzby so spojencami v Európskej únii. V rámci svojej dvojdňovej cesty sa okrem Nemecka zastaví vo Francúzsku, Poľsku aj Estónsku. "Tieto návštevy vysielajú jasný signál, že európska bezpečnosť bude hlavnou zahraničnou a obrannou prioritou tejto vlády," uviedol Healey vo vyhlásení.



Snaha o upevnenie vzťahov zo strany Británie prichádza v čase, keď sa Severoatlantická aliancia (NATO) zaoberá nákladmi na posilnenie európskej obrany v reakcii na ruskú agresiu na Ukrajine.



Podľa predstaviteľov NATO problémy zahŕňajú nedostatky v protivzdušnej obrane a raketách dlhého doletu, počet vojakov, muníciu, problémy s logistikou a nedostatok bezpečnej digitálnej komunikácie na bojisku, uviedla agentúra Reuters.



V stredajšom spoločnom vyhlásení sa uvádza, že Británia a Nemecko sa budú usilovať o rozvoj obrannej priemyselnej infraštruktúry v Európe, budú podporovať spoločné iniciatívy v oblasti verejného obstarávania a spolupracovať v oblasti výskumu a vývoja s cieľom zlepšovať výrobu a inovácie.



V dohode sa tiež spomína dlhodobá, komplexná spolupráca v oblasti spôsobilostí dlhého dosahu. Dodávky takýchto zbraní na Ukrajinu sa považujú za kľúčový problém v konflikte s Ruskom.



Nový britský premiér Keir Starmer chce, aby Británia zlepšila spoluprácu s európskymi spojencami v oblasti obrany a bezpečnosti s cieľom lepšie podporiť Ukrajinu, čo zopakoval na zasadnutí Európskeho politického spoločenstva, ktoré hostil minulý týždeň.



Starmer tiež navrhol myšlienku bezpečnostného paktu medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ, ktorý by zahŕňal celý rad oblastí ako je energetika, dodávateľské reťazce, pandémie a migrácia.