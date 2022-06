Nemecko a Británia sú pripravené viesť bojové jednotky v Pobaltí

Brusel 16. júna (TASR) - Nemecko je pripravené viesť bojovú brigádu v Litve a chce sa na nej podieľať štvorciferným počtom vojakov. Vo štvrtok to vyhlásila nemecká ministerka obrany Christine Lambrechtová na okraj stretnutia šéfov rezortov obrany krajín NATO v Bruseli. TASR prevzala správu z agentúry DPA.



Lambrechtová vyzvala spojencov na podporu nemeckej iniciatívy vytvoriť mnohonárodnostné bojové jednotky na východnom krídle NATO v Litve. Trojica pobaltských štátov žiada spojencov o silnejšiu podporu od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu, keďže takisto pociťuje ohrozenie zo strany Moskvy, vysvetľuje DPA.



Lotyšský minister obrany Artis Pabriks zdôraznil, že Litva, Lotyšsko a Estónsko nežiadajú len zvýšenie počtu vojakov, ale aj zlepšenie plánov pre núdzové situácie, transfer vojenskej techniky a rozvoj bojových štruktúr.



Okrem trojice pobaltských krajín pôsobia mnohonárodnostné bojové skupiny Severoatlantickej aliancie v rámci východného krídla aj na Slovensku, v Poľsku, Maďarsku, Rumunsku a Bulharsku.



Konečné rozhodnutie ohľadom posilnenia stálej prítomnosti síl NATO v týchto oblastiach sa má prijať koncom júna na summite v Madride. Medzi partnermi však panujú nezhody, kde presne by mali byť vojaci umiestnení a tiež, aký by mal byť ich počet.



Niektorí odborníci podľa agentúry Reuters tvrdia, že nemá zmysel rozmiestniť bojové jednotky v blízkosti ruských hraníc, pretože by tak boli vystavené riziku, že utrpia porážku počas prvej vlny útoku. Preto navrhujú ich umiestnenie ďalej do tyla.



Americký minister obrany Lloyd Austin v súvislosti s vojnou na Ukrajine vyhlásil, že počíta s pretrvávaním jednoty medzi partnermi v NATO.



Británia vo štvrtok oznámila, že by mohla do Estónska vyslať ďalších vojakov a viesť tam bojovú brigádu. Britský minister obrany Ben Wallace novinárom v Bruseli povedal, že Londýn plánuje transformáciu dvoch svojich bojových skupín v Estónsku do väčšej jednotky, pričom počíta s rozsiahlym posilnením vojakov, ktorí budú v pohotovosti.



NATO malo pred začiatkom ruskej agresie na Ukrajine v každej z pobaltských krajín len okolo 1000 vojakov. Bezprostredne po 24. februári, keď Rusko napadlo Ukrajinu, vyslalo NATO na svoje východné krídlo - najmä do Pobaltia - ďalších vojakov, bojové lode a lietadlá a pod priame velenie NATO zaradilo približne 40.000 vojakov. Zriadenie bojových brigád, ktoré sú tvorené zhruba 3000 až 5000 vojakmi, by výrazne posilnilo východné krídlo NATO.