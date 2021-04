Nemecko a Čína zlepšia spoluprácu v oblasti obchodu, klímy a zdravia

Berlín/Peking 28. apríla (TASR) - Nemecko a Čína sa v stredu dohodli na posilnení spolupráce v oblasti obchodu, klimatickej zmeny a zdravotníctva, informovala agentúra DPA. Vlády oboch krajín rokovali prostredníctvom videokonferencie.



Nemecká kancelárka Angela Merkelová a čínsky premiér Li Kche-čchiang však podľa DPA uviedli, že medzi ich krajinami existujú i názorové rozdiely. Merkelová upozornila na oblasť ľudských práv.



Kancelárka takisto Čínu vyzvala, aby sa zapojila do dialógu o vzájomnom schvaľovaní vakcín proti pandémii koronavírusu. "Túto pandémiu dokážeme zastaviť len spoločne," povedala. Čína a Nemecko môžu pri tom podľa jej slov "zohrať dôležitú úlohu".



Obe krajiny podľa Li Kche-čchianga môžu vytvoriť podmienky na pokračovanie spolupráce, ak budú "rešpektovať kľúčové záujmy", komunikovať na základe rovnocenného prístupu a nezasahovať do vnútorných záležitostí druhej krajiny.



Čínsky premiér výraz "hlavné záujmy" použil okrem iného v súvislosti so spornými nárokmi Číny voči Taiwanu i v oblasti Juhočínskeho mora, píše DPA. Peking takisto odmieta kritiku v súvislosti s potláčaním demokratického hnutia v Hongkongu a postupom voči moslimskej menšine Ujgurov v autonómnej oblasti Sin-ťiang.



Merkelová žiadala o obnovenie rozhovorov o ľudských právach medzi Nemeckom a Čínou. Tieto záležitosti podľa nej musia byť vyriešené na úrovni ministerstiev spravodlivosti.



Kancelárka a čínsky premiér hovorili aj o investičnej dohode medzi EÚ a Čínou, ktorá bola uzavretá v decembri minulého roka.



Stredajšia videokonferencia bola šiestym kolom rozhovorov medzi týmito dvoma krajinami, ktoré sa od roku 2011 konajú každé dva roky, pripomína DPA. Peking takisto organizoval aj obchodné fórum s účasťou zástupcov obchodného sektora oboch krajín.