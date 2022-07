Nemecko a Egypt žiadajú boj proti klimatickej zmene aj napriek vojne

Berlín 18. júla (TASR) - Egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí a predstavitelia Nemecka v pondelok v Berlíne vyzvali priemyselne vyspelé krajiny, aby aj napriek vojne na Ukrajine pokračovali v boji proti klimatickej zmene. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



"V tomto pre svet rozhodujúcom období je dôležité, aby sme všetci vyvinuli úsilie a spolupracovali s cieľom čeliť týmto výzvam," povedal Sísí, ktorý je jedným z účastníkov medzinárodnej konferencii Petersberg Climate Dialogue v Berlíne.



Sísí zdôraznil úsilie svojej krajiny pri rozširovaní využitia obnoviteľných zdrojov energie. Egypt podľa DPA pracuje v oblasti elektrickej energie na prepojení so susednými krajinami, čím by sa stal regionálnym uzlom pre alternatívne zdroje energie. Egyptský prezident žiadal aj viac podpory pre africké krajiny pri prechode na zelené technológie.



Konferencia v Berlíne za účasti približne 40 krajín má byť prípravou na novembrový svetový klimatický summit OSN v Egypte, píše DPA. "Súčasná situácia vo svete nesmie byť využívaná ako výhovorka na nedodržiavanie predošlých sľubov, čo zasahuje najmä podporu pre rozvojové krajiny," povedal egyptský minister zahraničných vecí Sámih Šukrí.



Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková označila klimatickú zmenu za "najväčší bezpečnostný problém" na svete. Dodala, že ruská invázia na Ukrajinu boj s klimatickou zmenou posunula o krok dozadu.



Medzinárodnému spoločenstvu podľa jej slov zostáva už len osem rokov, aby sa množstvo emisií celosvetovo znížilo približne na polovicu a zodpovednosť by mali prevziať najmä priemyselne vyspelé krajiny.



"Nikto nemôže byť spokojný s tým, že sa v našej krajine znova zvyšuje množstvo spaľovaného uhlia," povedal nemecký spolkový kancelár Olaf Scholz. Dodal však, že ide len o dočasné opatrenie v čase núdze.



Nemecko je závislé od zdrojov energie z Ruska a preto sa rozhodlo opätovne uviesť do prevádzky už vyradené uhoľné elektrárne. Usiluje sa tiež získať nové zdroje zemného plynu, píše DPA.