Nemecko a Fínsko varovali pred hybridnou vojnou

Berlín 18. novembra (TASR) - Nemecko a Fínsko vyšetrujú prerušenie podmorského dátového kábla medzi oboma krajinami. V pondelok tiež upozornili na hrozbu hybridnej vojny v čase zvýšeného napätia vo vzťahoch s Ruskom. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.



Ministerstvá zahraničných vecí oboch krajín uviedli, že ich hlboko znepokojuje prerušenie komunikačného spojenia vedúceho cez Baltské more. "Skutočnosť, že takýto incident okamžite vyvoláva podozrenia z úmyselného poškodenia, svedčí o nestabilite našej doby," píše sa v spoločnom vyhlásení.



Fínsky komunikačná spoločnosť Cinia oznámila, že podmorský optický kábel C-Lion1 bol v noci na pondelok úplne prerušený a nefunguje žiadna zo služieb, ktoré poskytoval. "Momentálne nie je možné posúdiť dôvod prelomenia kábla, no takéto prelomenia sa v týchto vodách nestávajú bez vonkajšieho vplyvu," uviedla hovorkyňa spoločnosti.



K poškodeniu došlo pri južnom cípe švédskeho ostrova Öland, napísala agentúra Reuters. Švédska verejnoprávna televízia SVT informovala, že úrady vyšetrujú tiež poškodenie komunikačného kábla vedúceho zo Švédska do Litvy. "Je absolútne dôležité objasniť, prečo aktuálne máme dva káble v Baltskom mori, ktoré nefungujú," uviedol švédsky minister civilnej ochrany Carl-Oskar Bohlin.



Fínsky úrad pre dopravu a komunikáciu uviedol, že internetové spojenie nebolo narušené, pretože medzi Fínskom a zahraničím vedie viacero trás dátových káblov.



C-Lion1 má 1172 kilometrov a prenáša dáta medzi Helsinkami a nemeckým Rostockom od roku 2016. Podľa agentúry DPA ide o jediný podmorský dátový kábel spájajúci Fínsko priamo so strednou Európou.



Od začiatku invázie Ruska na Ukrajinu vo februári 2022 sa zvýšilo napätie aj v oblasti Baltského mora. V septembri 2022 séria podmorských výbuchov poškodila plynovody Nord Stream prepravujúce ruský zemný plyn cez toto more do Európy. Írsko v piatok eskortovalo ruskú špionážnu loď Jantar v Írskom mori, pretože hliadkovala v oblasti s dôležitým internetovým spojením.