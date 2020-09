Nemecko a Francúzsko budú pokračovať v spoločnom vojenskom projekte

Maching 18. septembra (TASR) - Nemecko a Francúzsko budú spoločne pokračovať vo vývoji novej európskej vojenskej stíhačky a prieskumného dronu, a to prostredníctvom svojho spoločného európskeho leteckého bojového systému FCAS.



Vyplýva to z vyhlásení ministeriek obrany oboch štátov, Annegret Krampovej-Karrenbauerovej a Florence Parlyovej, ktoré vo štvrtok navštívili továreň Airbus v juhonemeckom meste Maching, kde v súčasnosti pracujú na koncepčnej štúdii bojového systému FCAS.



FCAS je projekt vývoja nového bojového systému, ktorý bude okrem stíhačiek šiestej generácie Next Generation Fighter zahŕňať aj s nimi spolupracujúce bezpilotné lietadlá. Okrem Francúzska a Nemecka sa na ňom podieľa aj Španielsko.



Prvý prototyp novej európskej stíhačky by mohol lietať už v roku 2026.



Nový typ stíhačiek by mal nahradiť súčasnú generáciu stíhacích lietadiel v rokoch 2035-2040, teda v čase, keď sa počíta s postupným ukončovaním prevádzky viacúčelových lietadiel Eurofighter Typhoon vyrábaných v Nemecku a Rafale z produkcie Francúzska.



Podľa krajín zapojených do projektu je program FCAS nutným predpokladom, aby Európa dokázala obstáť na trhu s vojenskými leteckými systémami najmä v porovnaní s USA a Čínou.



Francúzsko a Nemecko pracujú aj na tzv. eurodrone, a to spolu so Španielskom a Talianskom. Bezpilotné lietadlo by malo mať rozpätie krídiel 26 metrov a prvýkrát by podľa plánov malo vzlietnuť v roku 2025.