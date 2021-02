Nemecko a Francúzsko budú spolupracovať na zbrojných projektoch

Berlín/Paríž 5. februára (TASR) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová a francúzsky prezident Emmanuel Macron v piatok zaviazali svoje krajiny k spolupráci na veľkých zbrojných projektoch, ku ktorým patrí vývoj stíhačiek a tankov novej generácie. Informovala o tom agentúra DPA.



Merkelová napriek tomu počas videokonferencie objasnila, že otázky priemyselnej politiky musia byť objasnené ešte pred prijatím ďalších rozhodnutí o európskom leteckom bojovom systéme FCAS (Future Combat Air System), plánovanom od roku 2040, a pozemnom bojovom systéme MGCS (Main Ground Combat System).



"FCAS sa v nasledujúcich týždňoch nebude uzatvárať. Je to komplexný problém," uviedol Macron.



Merkelová dodala, že hoci je program vedený Francúzskom, musí to byť projekt rovnocenných partnerov. Spolupráca medzi oboma susedmi ostáva deklarovaným politickým cieľom, narazila však na problémy týkajúce sa deľby práce a narastajúcich nákladov. Berlín už naznačil, že neschváli francúzsky plán na modernizáciu útočného vrtuľníka Tiger, ktorého náklady boli vyčíslené na desiatky miliónov eur za jednu helikoptéru.



Počas konferencie Macron ubezpečil Merkelovú, ktorá plánuje odstúpiť po septembrových voľbách, že bude za ňou stáť "do poslednej sekundy".