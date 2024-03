Nemecko a Francúzsko dosiahli prelomovú dohodu o vývoji tankov

Berlín 22. marca (TASR) - Nemecko a Francúzsko dosiahli "prelomovú" dohodu o vývoji novej generácie tankov MGSC (Main Ground Combat System) a ich prerozdelení medzi oboma krajinami. Oznámili to v piatok ministri obrany týchto dvoch krajín, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



"Je to viac ako len míľnik, je to historická chvíľa," vyhlásil nemecký minister obrany Boris Pistorius po boku francúzskeho rezortného kolegu Sébastiena Lecornua.



Súčasťou dohovoru je rovnomerný objem priemyselnej produkcie pri ich výrobe v oboch krajinách, povedal Pistorius. Dodal, že formálny dokument o začiatku prvej fázy vývoja tankov bude podpísaný 26. apríla v Paríži.



Tanky MGSC majú nahradiť nemecké tanky Leopard 2 a francúzske Leclerc. Druhým spoločným projektom oboch krajín v oblasti zbraňového priemyslu spolu so Španielskom sú stíhačky novej generácie známe ako FCAS.



Na piatkovej tlačovej konferencii v Berlíne minister Lecornu uviedol, že aj v programe na výrobu FCAS sa robia "pokroky". V akej fáze vývoja však stíhačky sú, nešpecifikoval.



Ministri a ich tímy dosiahli tiež v piatok dohodu, ktorá umožní zbrojárskemu koncernu KNDS zriadiť lokálnu pobočku na Ukrajine na výrobu náhradných dielov. Okrem toho bude podľa Lecornua využívaná aj na školenie miestnych pracovníkov.



Výrobca tankov KNDS je holding, ktorý spája francúzsku zbrojovku Nexter a nemeckú Krauss-Maffei Wegmann.