Nemecko a Francúzsko navrhujú výrazne posilniť konkurencieschopnosť EÚ

Berlín 29. mája (TASR) - Nemecký kancelár Olaf Scholz a francúzsky prezident Emmanuel Macron po utorkových vládnych konzultáciách v Brandenbursku demonštrovali jednotu v otázkach potreby hospodárskeho rastu EÚ a vojenskej pomoci Ukrajine. TASR píše na základe agentúry DPA.



Nemecko a Francúzsko chcú reformami podporiť hospodársky rast v Európe a vyzývajú na viac inovácií, viac investícií, menej byrokracie a spravodlivejšie podmienky hospodárskej súťaže.



Odhodlanie v tomto smere preukázali lídri oboch krajín aj v spoločnom článku vo Financial Times uverejnenom v pondelok. Scholz a Macron v ňom vyzvali, aby sa po júnových voľbách do Európskeho parlamentu stal program konkurencieschopnosti ústredným bodom nasledujúceho päťročného funkčného obdobia EÚ. Európa musí byť silným svetovým priemyselným a technologickým lídrom a zároveň musí realizovať svoj cieľ urobiť z EÚ prvý klimaticky neutrálny kontinent, uvádza sa v článku.



V niektorých témach však mali aj odlišné názory. Zatiaľ čo Macron vyzýval na väčšiu európsku autonómiu a opatrenia na ochranu európskeho hospodárstva pred konkurenciou zo strany USA a Číny, Scholz si zachoval tradičný transatlantický postoj Nemecka a snažil sa zachovať prístup Nemecka na čínske trhy, uvádza DPA.



Scholz bol tiež skeptický ohľadom Macronovho návrhu, že by sa európske pozemné jednotky mohli zapojiť do vojny na Ukrajine. Nemecko a Francúzsko však chcú, aby hlavné západné priemyselné krajiny poskytli Ukrajine ďalšiu miliardovú pomoc, uviedol nemecký kancelár.



Scholz a Macron sa v závere zhodli na tom, že vzťahy medzi Berlínom a Parížom sú dobré a nie v kríze, ako niektorí tvrdili v uplynulom období. "Vždy sa dohodneme a ideme dopredu," vyhlásil Macron po rokovaniach na zámku Meseberg v Brandenbursku na záver svojej trojdňovej cesty v Nemecku.



Scholz zároveň hovoril o súdržnosti medzi krajinami počas pandémie koronavírusu a o ich spoločnej podpore Ukrajine. "Preto som si celkom istý, že francúzsko-nemecké priateľstvo bude pokračovať aj v budúcnosti, najmä pokiaľ ide o hospodárske rozhodnutia týkajúce sa budúcnosti," dodal.



Francúzsky prezident Emmanuel Macron v utorok ukončil svoju oficiálnu návštevu Nemecka. Macronovi v tento deň v meste Münster na západe Nemecka odovzdali taktiež Vestfálsku mierovú cenu. Udelená mu bola za jeho aktivity "v prospech mieru v Európe", informoval na sieti X Elyzejský palác.