Nemecko a Francúzsko podpísali dohodu ohľadom tankového projektu

Paríž 23. januára (TASR) - Nemecký minister obrany Boris Pistorius a jeho francúzsky náprotivok Sébastien Lecornu podpísali vo štvrtok v Paríži dohodu o spoločnom vývoji najmodernejšieho pozemného bojového systému. Dohoda sa týka spoločného tankového projektu MGCS, informuje TASR podľa agentúry DPA.



Pistorius v tejto súvislosti zdôraznil "dôležitý a významný pokrok" v "budovaní pozemného bojového systému budúcnosti".



Nemecko a Francúzsko sa v roku 2017 dohodli na spoločnom vývoji bojového tanku novej generácie ako nástupcu francúzskych tankov Leclerc a nemeckých tankov Leopard. Plány sa však oneskorili v dôsledku rivality medzi francúzskymi a nemeckými priemyselnými spoločnosťami, aj v dôsledku rozdielnych priorít presadzovaných Parížom a Berlínom. Projekt MGCS (Main Ground Combat System) by mal začať fungovať po roku 2030, píše DPA.



MGCS nebude pozostávať len z jedného vozidla, ale zo systému vozidiel s posádkou aj bez posádky. Jeho súčasťou budú drony na ochranu i ďalšie bezpilotné systémy, pričom sa využije tiež umelá inteligencia a laserová technológia.



Z dohody podpísanej vo štvrtok medzi oboma ministrami vyplýva, že do výroby budú zapojené spoločnosti KNDS Technologies Germany, KNDS Technologies France, Rheinmetall Landsysteme a Thales SIX.



"Môžete vidieť, že francúzsko-nemecký motor sa nezadrháva, ale beží hladko, pretože tu existuje vzájomná dôvera," podotkol Pistorius.



Lecornu zdôraznil odhodlanie nemeckého ministra obrany na dobrú spoluprácu medzi oboma krajinami v oblasti otázok obrany aj nad rámec spomenutého tankového projektu, cituje DPA.



"Toto neznamená, že súhlasíme so všetkým, ale domnievam sa, že kanál týkajúci sa obrany je v súčasnosti tým, ktorý vo francúzsko-nemeckých vzťahoch funguje najlepšie," dodal.