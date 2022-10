Nemecko a Francúzsko pre nezhody odložili rokovanie vlád na január

Berlín/Paríž 19. októbra (TASR) - Nemecko a Francúzsko odložili na január spoločné rokovanie svojich vlád, ktoré bolo naplánované na budúci týždeň. Ako uviedol v stredu hovorca nemeckého kancelára Olafa Scholza, nájdenie spoločného postoja k viacerým otázkam si vyžaduje viac času. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Scholz však absolvuje bilaterálne stretnutie so šéfom Elyzejského paláca Emmanuelom Macronom na okraj summitu EÚ, ktorý sa začne vo štvrtok. Hebestreit dodal, že Scholz a Macron sa možno stretnú aj na budúcu stredu v Paríži.



AFP konštatuje, že Nemecko a Francúzsko sa často usilovali uprostred mnohých kríz zastávať jednotný postoj, avšak v posledných týždňoch sa ich pozície rozchádzajú vo viacerých oblastiach, a to od energetiky až po obranu.



Berlín napríklad blokuje zastropovanie cien plynu na úrovni EÚ s tým, že by to oslabilo motiváciu spotrebiteľov šetriť energiami, čím by sa situácia ešte zhoršila.



Francúzsko, ktoré trápi nedostatok elektriny, keďže má odstavených niekoľko jadrových elektrární, na rozdiel od Nemecka presadzuje zastropovanie cien.



Berlín vyjadril nespokojnosť s nedostatočnou podporou Paríža pre oživenie projektu výstavby plynovodu MidCat zo Španielska do Francúzska, ktorý bol pozastavený v roku 2017 z dôvodu hospodárskej nevýhodnosti.



Paríž zas spochybňuje plány Nemecka týkajúce sa nákupu izraelského systému protiraketovej obrany, namiesto toho, aby sa usilovalo nájsť spoločné európske riešenie.