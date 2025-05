Moskva 22. mája (TASR) - Nemeckí a francúzski diplomati usporiadali v Moskve pri príležitosti 80. výročia konca druhej svetovej vojny podujatie, ktorým si pripomenuli prínos Sovietskeho zväzu k víťazstvu Spojencov nad nacistickým Nemeckom, informovala vo štvrtok agentúra DPA, píše TASR.



Podujatie sa konalo v stredu večer v malom, nenápadnom priestore a zahŕňalo klavírny koncert. Nemecký veľvyslanec v Moskve Alexander Graf Lambsdorff vo svojom príhovore ocenil obete, ktoré priniesol Sovietsky zväz počas vojny. Zároveň kritizoval súčasné vykresľovanie vojny rozpútanej Ruskom na Ukrajine ako pokračovanie boja proti nacizmu, čo označil za urážku odkazu sovietskych vojakov. Zdôraznil, že uctievanie ich pamiatky by malo znamenať úsilie o mier, nie podnecovanie ďalšieho utrpenia.



Francúzsky veľvyslanec v Moskve Nicolas de Rivire pripomenul, že povojnové zmierenie medzi Francúzskom a Nemeckom je dôkazom, že mier medzi bývalými nepriateľmi je možný.



Väčšina veľvyslancov EÚ, vrátane tých z Nemecka a Francúzska, sa nezúčastnila na oficiálnych oslavách Dňa víťazstva 9. mája, ktoré organizoval Kremeľ.



Ruskí predstavitelia zasa neboli pozvaní na štátne spomienkové podujatia v Nemecku pri príležitosti výročia konca vojny, a to v súvislosti s pokračujúcou vojnou Ruska proti Ukrajine.





Prípadné uvalenie sankcií na Rusko má podporu viac ako 80 amerických senátorov





Návrh zákona, ktorého cieľom je vyvinúť na Rusko tlak prostredníctvom nových sankcií zo stranu USA, získal v stredu v americkom Senáte podporu viac ako 80 členov oboch hlavných politických strán, informovala agentúra AFP, píše TASR.



Napriek tejto výraznej podpore v 100-člennom Senáte — ktorý v súčasnosti ovláda Republikánska strana prezidenta Donalda Trumpa — návrh ešte nebol predložený na hlasovanie.



Líder senátnej väčšiny John Thune, ktorý má rozhodujúce slovo pri plánovaní hlasovaní, uviedol, že čaká na ďalšie pokyny z Bieleho domu, keďže Trump presadzuje rokovania o prímerí vo vojne rozpútanej Ruskom na Ukrajine.



„Tieto sankcie by sa uplatnili, ak by Rusko odmietlo rokovať o trvalom mieri s Ukrajinou,“ uviedli v spoločnom vyhlásení autori návrhu zákona, senátor Richard Blumenthal (demokrat) a senátor Lindsey Graham (republikán).



„Zákon zároveň ukladá clo vo výške 500 percent na dovážané tovary z krajín, ktoré nakupujú ruskú ropu, plyn, urán a iné produkty,“ dodali.



Návrh zákona prichádza deň po tom, čo Európska únia prijala svoj najnovší balík sankcií voči Rusku, podotkla AFP.



Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v utorok uviedol, že v priebehu niekoľkých dní od Ruska očakáva, že predstaví návrh na prímerie s Ukrajinou. Takáto návrh by Spojeným štátom umožnil posúdiť, či to Moskva s mierom myslí vážne.



„Rusko je agresor. Rusko musí ukončiť tento krvavý kúpeľ. To je môj názor,“ vyhlásil Graham v stredu pri rozprave o návrhu zákona v Senáte. Podľa Grahama „nastal čas zvýšiť cenu tejto vojny pre Putina.“