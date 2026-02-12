< sekcia Zahraničie
Nemecko a Francúzsko žiadajú odstúpenie spravodajkyne OSN
Autor TASR
Berlín 12. februára (TASR) – Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul vyzval vo štvrtok na rezignáciu osobitnej spravodajkyne OSN pre palestínske územia Francescy Albaneseovej. Dôvodom sú jej vyjadrenia na konferencii, ktorými údajne útočila na Izrael. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
„Rešpektujem systém nezávislých spravodajcov OSN. Pani Albaneseová však v minulosti vyslovila mnohokrát nevhodné poznámky. Odsudzujem jej nedávne vyjadrenia o Izraeli. Na svojom poste je neudržateľná,“ napísal Wadephul na sociálnej sieti.
Rovnakú výzvu v stredu zverejnil jeho francúzsky rezortný kolega Jean-Noel Barrot. „Francúzsko bezvýhradne odsudzuje škandalózne a odsúdeniahodné poznámky pani Francescy Albaneseovej, ktoré sú namierené nie proti izraelskej vláde, ktorej politiku možno kritizovať, ale proti Izraelu ako národu a štátu, čo je absolútne neprijateľné,“ povedal francúzskym poslancom.
Albaneseová vo vystúpení prostredníctvom videospojenia na sobotňajšom fóre v katarskej Dauhe, ktorú organizovala televízia al-Džazíra, hovorila o „spoločnom nepriateľovi“ umožňujúcom „genocídu“ v Pásme Gazy.
„Namiesto zastavenia Izraela väčšina sveta Izrael vyzbrojuje, dáva mu politické výhovorky, politické krytie, ekonomickú a finančnú podporu,“ povedala Albaneseová. „My, ktorí nekontrolujeme veľké sumy finančného kapitálu, algoritmov a zbraní, teraz vidíme, že ľudstvo má spoločného nepriateľa,“ pokračovala.
V stredu sa Albaneseová v rozhovore pre televíziu France 24 obhajovala a odsúdila „absolútne nepravdivé obvinenia“ a „manipuláciu“ so svojimi slovami. „Nikdy som nepovedala, že Izrael je spoločným nepriateľom ľudstva,“ zdôraznila.
Albaneseová je talianska právnička špecializujúca sa na medzinárodné právo a ľudské práva. Spravodajkyňou OSN pre palestínskeho územia je od mája 2022 a vo funkcii ju na ďalšie tri roky potvrdili vlani v apríli.
