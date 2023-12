Nemecko a Gruzínsko sa dohodli na užšej spolupráci v otázkach migrácie

Tbilisi 19. decembra (TASR) - Nemecko a Gruzínsko sa v utorok dohodli na užšej spolupráci v otázkach migrácie vrátane kampane na odradenie potenciálnych žiadateľov o azyl. Berlín totiž v poslednom období zaujal tvrdší prístup k osobám, ktoré nemajú právo zotrvávať na jeho území, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.



Nemecká ministerka vnútra Nancy Faeserová a jej gruzínsky rezortný kolega Vachtang Gomelauri sa v utorok v Tbilisi dohodli na spustení kampane, ktorej cieľom je informovať gruzínsku verejnosť o jej "nízkych šanciach na úspech" žiadostí o azyl v Nemecku.



Plánované sú aj opatrenia zamerané na reintegráciu neúspešných žiadateľov o azyl, ktorých vrátili do Gruzínska.



Berlín tvrdí, že Tbilisi už aj teraz dobre spolupracuje pri prijímaní takýchto ľudí späť na svoje územie. Horná komora nemeckého parlamentu, Spolková rada (Bundesrat), zároveň označila minulý týždeň Gruzínsko za "bezpečnú krajinu pôvodu", čím podľa nemeckého rezortu vnútra prispela k zjednodušeniu takýchto deportácií.



Od januára do konca novembra požiadalo v Nemecku o azyl takmer 9000 Gruzíncov. Za posledné tri roky bol pritom Gruzíncom priznaný azyl len v menej než troch percentách takýchto žiadostí.



Rozsiahlu migráciu svojich občanov do Nemecka si nežiada ani gruzínska vláda. Utorňajšia dohoda však zároveň zavádza jednoduchšie postupy pre sezónnych pracovníkov, výmenných študentov či stážistov, ako aj výskumných pracovníkov z tejto krajiny.



Za prvých 11 mesiacov tohto roka požiadalo celkovo o azyl v Nemecku vyše 304.000 ľudí, čo je približne o 60 percent viac než v rovnakom období minulého roka. Nemecko zároveň poskytuje ubytovanie približne miliónu ukrajinských utečencov. Aj preto sa nemecká vláda sa snaží znížiť počet osôb, ktoré sa v krajine zdržujú neoprávnene. Berlín preto okrem iného zaviedol dočasné kontroly na pozemných hraniciach s Českou republikou, Poľskom a Švajčiarskom.