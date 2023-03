Nemecko a Holandsko pokračujú v integrácii ozbrojených síl

Berlín 27. marca (TASR) - Holandsko a Nemecko pokračujú v integrácii ozbrojených síl. Nemecká armáda (Bundeswehr) v pondelok oznámila, že vo štvrtok sa jej súčasťou stane ďalšia holandská brigáda. TASR správu prevzala v pondelok z agentúry DPA.



"Podriadením holandskej 13. ľahkej brigády budú všetky brigády holandskej pozemnej armády podriadené nemeckým ozbrojeným silám," oznámila nemecká armáda.



Brigáda so sídlom v meste Oirschot na juhu Holandska prejde pod velenie nemeckej 10. tankovej divízie. Holandská brigáda je vybavená obrnenými vozidlami typu Boxer a Fennek, ktoré používa aj nemecká armáda.



Holandsko a Nemecko začali prepájať svoje ozbrojené sily od roku 2014, keď bola holandská 11. brigáda vzdušných síl pridelená k nemeckej výsadkovej brigáde (Division Schnelle Kräfte - DSK). Neskôr bola holandská 43. mechanizovaná brigáda s približne 3000 vojakmi pridelená k tankovej brigáde nemeckej armády. V roku 2016 sa dohodli aj na postupnej integrácií nemeckých námorných síl do Holandského kráľovského námorníctva.



Brigáda je zložka ozbrojených síl. Môže mať až 5600 členov, rozdelených do menších zložiek - práporov, uvádza na svojej webovej stránke nemecká armáda.



Od spojenia očakávajú obe krajiny väčšiu údernú silu a účinnejšie spolupôsobenie. Ide o špeciálny príklad spolupráce aj v oblasti spoločnej európskej bezpečnostnej a obrannej politiky, píše nemecké ministerstvo obrany na svojej oficiálnej webovej stránke.