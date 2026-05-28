Nemecko a Holandsko vytvoria veliace centrum NATO v Pobaltí
Veliace stredisko 1GNC môže riadiť v prípade potreby až 50.000 vojakov.
Autor TASR
Berlín 28. mája (TASR) - Nemecko a Holandsko vytvoria tento rok v Pobaltí spoločné taktické veliteľstvo, z ktorého budú viesť ozbrojené sily na východnom krídle NATO a pomáhať odrádzať Rusko, oznámil vo štvrtok Berlín. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.
Spoločné nemecko-holandské veliace stredisko známe ako 1GNC sa v nadchádzajúcich mesiacoch „ujme veliteľskej úlohy na východnom krídle NATO, konkrétne v regióne Estónska a Lotyšska“, uviedlo nemecké ministerstvo obrany.
„Umiestnenie ďalšieho taktického veliteľstva v regióne posilňuje súdržnosť NATO a podporuje odstrašovanie Ruska,“ napísal rezort v tlačovej správe.
Veliace stredisko 1GNC môže riadiť v prípade potreby až 50.000 vojakov. K jeho úlohám patrí plánovanie a organizovanie vojenských cvičení, príprava na možný konflikt a vedenie vojenských jednotiek v prípade vypuknutia vojny. Sídli v nemeckom Münsteri a okrem Nemecka a Holandska v ňom pôsobia v súčasnosti vojaci ďalších 14 krajín NATO.
Sily NATO v Pobaltí v súčasnosti spadajú pod velenie veliteľstva so sídlom v poľskom Štetíne. Zámerom nového veliteľstva je posilniť potenciál a schopnosť Severoatlantickej aliancie na rýchlejšiu reakciu.
