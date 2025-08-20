< sekcia Zahraničie
Nemecko a Jordánsko kritizujú plán Izraela na obsadenie mesta Gaza
Jordánsky minister zahraničných vecí Ajman Safadí kritizoval Izrael počas stredajšej návštevy Moskvy, kde sa stretol so svojim ruským náprotivkom Sergejom Lavrovom.
Autor TASR
Berlín 20. augusta (TASR) - Nemecká vláda v stredu vyhlásila, že „odmieta eskaláciu“ izraelskej operácie v Pásme Gazy po tom, ako tamojší minister obrany Jisrael Kac schválil vojenský plán na obsadenie mesta Gaza a odobril povolanie približne 60.000 záložníkov. Jordánsky rezort diplomacie v reakcii na tento krok Izraela vyhlásil, že jeho operácie „ničia všetky vyhliadky“ na mier na Blízkom východe. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Nemecko považuje za „stále ťažšie pochopiteľné, ako tieto kroky povedú k oslobodeniu všetkých rukojemníkov alebo k prímeriu,“ povedal v stredu novinárom hovorca vlády Steffen Meyer.
Jordánsky minister zahraničných vecí Ajman Safadí kritizoval Izrael počas stredajšej návštevy Moskvy, kde sa stretol so svojim ruským náprotivkom Sergejom Lavrovom. Prejavil nádej, že lídri budú diskutovať o „úsilí ukončiť agresiu v Gaze a masakre a hladomor, ktoré spôsobuje“.
Kroky Izraela označil za „nezákonné“ a „podkopávajúce dvojštátne riešenie“. „Ceníme si vaše stanovisko proti vojne a vašu požiadavku dosiahnuť trvalé prímerie,“ povedal Safadí Lavrovovi.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu označil mesto Gaza za poslednú baštu palestínskeho militantného hnutia Hamas a uviedol, že pred začatím ofenzívy bude tamojšie civilné obyvateľstvo evakuované do takzvaných „bezpečných zón“. Plán na novú ofenzívu s cieľom prevziať kontrolu nad metropolou Pásma Gazy avizoval Izrael už pred niekoľkými dňami. Armáda tak podľa portálu The Times of Israel (TOI) začne od stredy rozosielať povolávacie rozkazy pre približne 60.000 záložníkov určených na plánovanú ofenzívu.
Nemecko považuje za „stále ťažšie pochopiteľné, ako tieto kroky povedú k oslobodeniu všetkých rukojemníkov alebo k prímeriu,“ povedal v stredu novinárom hovorca vlády Steffen Meyer.
Jordánsky minister zahraničných vecí Ajman Safadí kritizoval Izrael počas stredajšej návštevy Moskvy, kde sa stretol so svojim ruským náprotivkom Sergejom Lavrovom. Prejavil nádej, že lídri budú diskutovať o „úsilí ukončiť agresiu v Gaze a masakre a hladomor, ktoré spôsobuje“.
Kroky Izraela označil za „nezákonné“ a „podkopávajúce dvojštátne riešenie“. „Ceníme si vaše stanovisko proti vojne a vašu požiadavku dosiahnuť trvalé prímerie,“ povedal Safadí Lavrovovi.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu označil mesto Gaza za poslednú baštu palestínskeho militantného hnutia Hamas a uviedol, že pred začatím ofenzívy bude tamojšie civilné obyvateľstvo evakuované do takzvaných „bezpečných zón“. Plán na novú ofenzívu s cieľom prevziať kontrolu nad metropolou Pásma Gazy avizoval Izrael už pred niekoľkými dňami. Armáda tak podľa portálu The Times of Israel (TOI) začne od stredy rozosielať povolávacie rozkazy pre približne 60.000 záložníkov určených na plánovanú ofenzívu.