Nemecko a Kazachstan sa dohodli na ďalších dodávkach ropy

Astana 20. júna (TASR) - Nemecko a Kazachstan dosiahli dohodu o ďalších dodávkach ropy počas návštevy nemeckého prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera v stredoázijskej krajine. TASR správu prevzala z DPA.



Podľa dohody má rafinéria PCK v nemeckom meste Schwedt do konca roku 2024 dostávať 100.000 ton ropy mesačne. Táto dohoda by mala zvýšiť kapacitu rafinérie o približne o 10 percentuálnych bodov.



Steinmeier privítal dohodu o ďalších dodávkach na spoločnej tlačovej konferencii s kazašským prezidentom Kasymom-Žomartom Tokajevom v Astane. Dodal, že to zabezpečí budúcnosť rafinérie Schwedt a tiež zásoby paliva vo východnom Nemecku. "To je dobrá správa pre Schwet a aj pre energetickú bezpečnosť v Nemecku," uviedol.



Rafinéria PCK zásobuje Berlín a veľkú časť severovýchodného Nemecka palivom. Do konca roku 2022 spracovávala najmä ropu z Ruska, to však v januári zastavilo jej transport do Nemecka cez ropovod Družba. Kazachstan od začiatku roka už niekoľkokrát zabezpečil dodávky ropy pre rafinériu, keďže Nemecko mení svoju energetickú politiku v dôsledku ruskej vojny na Ukrajine.



Kazachstan je pre Nemecko ekonomicky zaujímavý pre zásoby ropy, plynu, ale aj vzácnych zemín. Navyše, vďaka svojej rozlohe a umiestnení by mohol generovať aj veľké množstvo elektriny z vetra a slnka.



Kazachstan je však tiež podozrivý z obchádzania sankcií Európskej únie (EÚ) proti Rusku za vojnu na Ukrajine. Steinmeier nastolil túto tému, Tokajev však tvrdí, že Kazachstan dodržiava sankcie.



Politicky je Kazachstan pre Berlín pomerne zložitou krajinou, keďže Tokajevov štýl vedenia sa považuje za autoritársky.



Steinmeier neskôr plánuje odcestovať do susedného Kirgizska.