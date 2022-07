Nemecko a Nigéria podpíšu dohodu o vrátení beninských bronzov

Berlín 1. júla (TASR) - Nemecko a Nigéria v piatok podpíšu dohodu, ktorá umožní vrátenie artefaktov známych ako beninské bronzy. Informuje o tom tlačová agentúra DPA.



Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková a nemecká ministerka kultúry Claudia Rothová podpíšu so svojimi nigérijskými rezortnými partnermi Zubairuom Dadom a Laiom Mohammedom referendum o porozumení, ktoré si kladie za cieľ pripraviť pôdu pre prevod vlastníckych práv do Nigérie.



Nigéria v budúcnosti určí, ktoré kultúrne predmety by sa mali z Nemecka vrátiť a ktoré môžu zostať v Nemecku na základe výpožičky a byť vystavené. Dva kusy beninských bronzov z berlínskej zbierky budú odovzdané Nigérii ihneď.



Približne 1100 zdobených predmetov a bronzov z kráľovského paláca bývalej Beninskej ríše, ktorá je dnes súčasťou Nigérie, sa nachádza v približne 20 nemeckých múzeách vrátane Etnologického múzea v Berlíne a Lindenovho múzea v Stuttgarte.



Väčšina beninských bronzov bola privezená do Európy počas britského rabovania v roku 1897, vysvetľuje DPA. Po dlhých rokovaniach Nemecko a Nigéria dosiahli dohodu o spravovaní týchto historických artefaktov.