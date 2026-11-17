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Nemecko a Nórsko nakúpia pre Ukrajinu ďalšie protivzdušné systémy
Nemecký minister uviedol, že Berlín prispeje sumou 300 miliónov dolárov (272 miliónov eur) na nákup najnovšej dodávky amerických zbraní.
Autor TASR
Brusel 17. novembra (TASR) - Nemecko a Nórsko uhradia výdavky na nový balík amerických systémov protivzdušnej obrany Patriot pre Ukrajinu, uviedol v utorok nemecký minister obrany Boris Pistorius. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Rusko zintenzívňuje svoje letecké útoky, lebo na bojisku nedosahuje pokrok,“ povedal Pistorius pred zasadnutím Rady pre zahraničné veci vo formáte ministrov obrany EÚ v Bruseli.
Nemecký minister uviedol, že Berlín prispeje sumou 300 miliónov dolárov (272 miliónov eur) na nákup najnovšej dodávky amerických zbraní. Balík sa týka predovšetkým protivzdušnej obrany.
Rusko zintenzívnilo bombardovanie miest a infraštruktúry po celej Ukrajine. Ukrajina preto nalieha na svojich podporovateľov, aby jej pomohli získať viac systémov Patriot, ktoré sú schopné zostreliť ruské balistické rakety. Kyjev má nedostatok týchto zbraní.
Spojené štáty pod vedením prezidenta Donalda Trumpa už Ukrajine nedodávajú zbrane priamo, umožňujú však ich nákup prostredníctvom iných krajín. Severoatlantická aliancia uvádza, že spojenci takto dosiaľ vynaložili na nákup amerických zbraní pre Kyjev viac ako desať miliárd dolárov.
„Rusko zintenzívňuje svoje letecké útoky, lebo na bojisku nedosahuje pokrok,“ povedal Pistorius pred zasadnutím Rady pre zahraničné veci vo formáte ministrov obrany EÚ v Bruseli.
Nemecký minister uviedol, že Berlín prispeje sumou 300 miliónov dolárov (272 miliónov eur) na nákup najnovšej dodávky amerických zbraní. Balík sa týka predovšetkým protivzdušnej obrany.
Rusko zintenzívnilo bombardovanie miest a infraštruktúry po celej Ukrajine. Ukrajina preto nalieha na svojich podporovateľov, aby jej pomohli získať viac systémov Patriot, ktoré sú schopné zostreliť ruské balistické rakety. Kyjev má nedostatok týchto zbraní.
Spojené štáty pod vedením prezidenta Donalda Trumpa už Ukrajine nedodávajú zbrane priamo, umožňujú však ich nákup prostredníctvom iných krajín. Severoatlantická aliancia uvádza, že spojenci takto dosiaľ vynaložili na nákup amerických zbraní pre Kyjev viac ako desať miliárd dolárov.