Nemecko a OSN kritizovali rozhodnutie Iránu ukončiť spoluprácu s MAAE

Berlín/New York 2. júla (TASR) - Nemecko a OSN v stredu kritizovali Irán pre rozhodnutie pozastaviť spoluprácu s Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu (MAAE). Podľa Berlína to vysiela „katastrofický signál“. Hovorca generálneho tajomníka OSN Stéphane Dujarric označil rozhodnutie za „znepokojujúce“. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.



„Pre diplomatické riešenie je nevyhnutné, aby Irán spolupracoval s MAAE,“ povedal novinárom hovorca nemeckého ministerstva zahraničných vecí Martin Giese po tom, ako iránsky prezident Masúd Pezeškiján v stredu podpísal zákon o pozastavení spolupráce s MAAE.



Inšpektori agentúry OSN nebudú môcť vstúpiť do krajiny, pokiaľ MAAE nedokáže zaručiť bezpečnosť zariadení a mierovú jadrovú činnosť, uviedol pri prijímaní zákona iránsky predseda parlamentu.



„Videli sme oficiálne rozhodnutie, ktoré je samozrejme znepokojujúce. Myslím si, že generálny tajomník veľmi dôsledne vyzýva Irán, aby spolupracoval s MAAE, a úprimne povedané, aby všetky krajiny úzko spolupracovali s MAAE v nukleárnych otázkach,“ povedal Dujarric.



Prijatie zákona je reakciou na izraelské a americké útoky na iránske jadrové zariadenia. Spojené štáty nimi priamo zasiahli do konfliktu Iránu s Izraelom, ktorý spustil svoje operácie 13. júna s deklarovaným cieľom zabrániť Teheránu vyrobiť jadrové zbrane. Irán takýto zámer popiera a na izraelské údery reagoval odvetnými raketovými a dronovými útokmi. Americký prezident Donald Trump pred týždňom oznámil, že Izrael a Irán pristúpili na prímerie.