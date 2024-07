Nemecko a Poľsko potvrdili spoluprácu v oblasti bezpečnosti

Varšava 2. júla (TASR) - Nemecko a Poľsko budú diskutovať o posilnení vojenskej spolupráce s cieľom odvrátiť hrozbu, ktorú pre región predstavuje Rusko. Uvažujú aj o silnejšej prítomnosti NATO na východnom krídle a koordinácii pomoci Ukrajine, uvádza sa v spoločnom akčnom pláne, ktorí v utorok prijali poľský premiér Donald Tusk a nemecký kancelár Olaf Scholz. TASR informuje na základe správy agentúry Reuters.



"Budeme sa usilovať o zabezpečenie transatlantickej politickej jednoty a optimálnej vojenskej prítomnosti severoamerických spojencov v Európe, a to aj na východnom krídle," uvádza sa v pláne, do ktorého nahliadol Reuters.



Obe krajiny zároveň posilnia spoluprácu na vládnej úrovni s cieľom poskytnúť Ukrajine vojenskú pomoc vrátane opravy a údržby tankov Leopard 2.



Poľský premiér povedal, že napriek rozdielnym názorom oboch krajín na to, ako by mali byť financované vojenské projekty, budú krajiny spolupracovať na projektoch ako European Sky Shield Initiative (ESSI). Ide o nemecký program protivzdušnej obrany, do ktorého je zapojených 21 štátov. Obe krajiny budú tiež spolupracovať na zvýšení ochrany vonkajších hraníc EÚ a podpore európskej protivzdušnej obrany.



Tusk povedal, že ho potešilo Scholzovo vyhlásenie, že Nemecko je pripravené prevziať zodpovednosť za ochranu východných hraníc EÚ spolu s ostatnými členskými štátmi EÚ, píše PAP a pripomína, že Poľsko v máji predstavilo plány na posilnenie hraníc s Bieloruskom a Ruskom. Systém na hraniciach bude súčasťou regionálnej obrannej infraštruktúry budovanej spoločne s Litvou, Lotyšskom a Estónskom.



Na spoločnej tlačovej konferencii Tusk uviedol, že sa Nemecko stane lídrom v oblasti európskej bezpečnosti, čo je podľa AFP znakom zlepšenia vzťahov medzi dvoma krajinami, ktorých vzťahy boli často veľmi napäté.



Kancelár Scholz taktiež oznámil, že Nemecko sa bude usilovať o podporu poľských obetí okupácie nacistickým Nemeckom počas druhej svetovej vojny. Poľský premiér v minulosti povedal, že od Nemecka očakáva materiálne a morálne odškodnenie za škody spôsobené počas druhej svetovej vojny.