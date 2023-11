Nemecko a SAE prisľúbili 200 miliónov eur pre krajiny so zmenou klímy

Dubaj 30. novembra (TASR) - Nemecko a Spojené arabské emiráty (SAE) vo štvrtok prisľúbili 200 miliónov eur na pomoc pre krajiny, ktoré najviac postihla klimatická zmena. Urobili tak počas prvého dňa klimatického summitu OSN COP28 v Dubaji, informuje agentúra DPA.



Ide o prvú alokáciu finančných prostriedkov do fondu na krytie strát a škôd, na ktorého vytvorení sa štáty dohodli už počas minuloročnej klimatickej konferencie COP27 v Egypte. Okrem Nemecka a SAE prisľúbili menšie čiastky už aj Spojené štáty, Británia a Japonsko.



Fond je určený pre najchudobnejšie a najzraniteľnejšie krajiny sveta, ktorým majú peňažné prostriedky pomôcť vyrovnať sa s nezvratnými dôsledkami klimatickej zmeny. Tieto krajiny, napríklad ostrovné štáty, očakávajú pomoc najmä od bohatších krajín, ktorú sú zároveň najväčšími svetovými znečisťovateľmi.



Svetová meteorologická organizácia (WMO) predtým vo štvrtok informovala, že rok 2023 by mohol byť najteplejším od začiatku oficiálnych meraní. Priemerná svetová teplota je podľa údajov WHO o 1,4 stupňa Celzia vyššia než priemerné hodnoty v období tzv. pre-industriálneho obdobia.



"Úroveň skleníkových plynov je rekordne vysoká. Globálne teploty sú rekordne vysoké. Hladina morí rekordne stúpa. Laď na Antarktíde dosahuje rekordne nízke hodnoty. Je to ohlušujúca kakofónia pokazených platní," uviedol vo vyhlásení generálny tajomník WMO Petteri Taalas.



Šéf OSN António Guterres varoval, že ľudstvo sa dostalo do "veľkých problémov". "Veci sa vyvíjajú tak rýchlo, že už mesiac pred koncom roka môžeme vyhlásiť, že rok 2023 je najteplejším zaznamenaným rokom v histórii ľudstva," upozornil Gutteres vo videoposolstve pre účastníkov konferencie v Dubaji.



"Tento rok boli komunity na celom svete sužované požiarmi, povodňami a vysokými teplotami. Z rekordného globálneho oteplenia by mal svetovým lídrom prebehnúť mráz po chrbte. A malo by ich to podnietiť k činom," poznamenal Guterres.



Na klimatickom summite v Dubaji sa očakáva účasť až 70.000 ľudí vrátane hláv štát a predsedov vlád či aktivistov a lobistov z takmer 200 krajín sveta. Odborníci na klímu dúfajú, že svetoví lídri prijmú opatrenia na urýchlenie zmeny súčasného stavu, v ktorom dominujú fosílne palívá.