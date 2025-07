Nemecko a Spojené kráľovstvo uzavreli zmluvu o priateľstve

Londýn 17. júla (TASR) - Britský premiér Keir Starmer a nemecký kancelár Friedrich Merz vo štvrtok podpísali zmluvu o priateľstve a spolupráci medzi Nemeckom a Spojeným kráľovstvom. Zameriava sa na nadviazanie užšej spolupráce v širokej škále oblastí vrátane obrany, dopravy či boja proti nelegálnej migrácii. TASR o tom informuje na základe správ agentúr DPA a Reuters, denníka The Guardian a televízie BBC.



Zmluvu podpísali na slávnostnej ceremónii v londýnskom Victoria and Albert Museum (V&A), kde lídrov sprevádzali i ministri zahraničných vecí David Lammy a Johann Wadephul. Merz za Starmerom do Spojeného kráľovstva pricestoval deň po konci trojdennej návštevy francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, čo podľa agentúry Reuters naznačuje posilňovanie spolupráce medzi tromi najväčšími európskymi mocnosťami v čase hrozieb a neistoty ohľadom spojenectva so Spojenými štátmi.



„Toto je historický deň pre nemecko-britské vzťahy,“ vyhlásil Merz. „Chceme prehĺbiť našu spoluprácu v oblasti obrany, zahraničnej politiky, ale aj hospodárskej a domácej politiky,“ pokračoval.



Dokument vo svojich 27 stranách obsahuje i doložku o vzájomnej pomoci v prípade vojenského ohrozenia jednej z dvoch krajín. Dohoda stavia na obrannej zmluve z minulého roka, podľa ktorej krajiny budú spolupracovať na vývoj zbraní dlhého doletu.



Británia a Nemecko sa zaviazali „pokračovať vo vývoze“ vojenského vybavenia, ktoré v súčasnosti spoločne vyrábajú, ako napríklad stíhacie lietadlá Eurofighter Typhoon a obrnené vozidlá Boxer. To môže podľa Reuters predstavovať obrat politiky Berlína, ktorý v uplynulých rokoch neumožňoval predaj stíhačiek Typhoon Turecku alebo Saudskej Arábii.



V rámci prehlbovania vzťahov nemecká spoločnosť Stark špecializujúca sa na obranné technológie postaví v Británii novú továreň, ktorá sa bude zameriavať na výrobu bezpilotných systémov poháňaných umelou inteligenciou (AI).



Okrem záležitostí obrany sa štáty dohodli na vybudovaní nového priameho železničného spojenia medzi krajinami, zjednodušení vízového systému pre niektorých študentov a spoločnom boji proti nelegálnej migrácii.