Nemecko a Švajčiarsko chcú posilniť policajné kontroly na hraniciach

Berlín/Bern 13. decembra (TASR) - Nemecko a Švajčiarsko plánujú posilniť policajné kontroly na spoločných hraniciach. Týmto opatrením chcú bojovať proti nelegálnej migrácii. Na príslušnom akčnom pláne v tejto záležitosti sa v utorok v Berlíne dohodli nemecká ministerka vnútra Nancy Faeserová a švajčiarska ministerka spravodlivosti Karin Kellerová-Sutterová. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Spoločné policajné hliadky majú byť nasadené aj vo vlakoch premávajúcich zo Švajčiarska do Nemecka. Okrem toho má byť prostredníctvom cezhraničných pátracích akcií posilnený boj proti prevádzačom.



"Otázky migrácie sa neriešia v rámci jedného štátu, ale na celoeurópskej úrovni," povedala Faeserová na spoločnej tlačovej konferencii so švajčiarskou ministerkou. "Na urýchlenie vyhostenia osôb bez nároku na azyl je dôležitá úzka spolupráca," doplnila Kellerová-Sutterová. "Chceme zabrániť tomu, aby osoby, ktoré nepotrebujú ochranu, zaťažovali naše azylové systémy," dodala.



Nemecko a Švajčiarsko vypracovali akčný plán v tejto oblasti už v roku 2016 a tieto opatrenia majú byť teraz rozšírené.



Faeserová uviedla, že od septembra sa počet uchádzačov o azyl prichádzajúcich do Nemecka tzv. balkánskou trasou zvýšil, a to aj na hraniciach so Švajčiarskom, kde občas zachytili až 1000 migrantov denne.