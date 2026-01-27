< sekcia Zahraničie
Nemecko a Taliansko pripravili kultúrny projekt venovaný Goethemu
Autor TASR
Rím 27. januára (TASR) - Nemecko a Taliansko sa zameriavajú na spoločný rozvoj novej kultúrnej trasy, ktorá pripomína slávnu „Taliansku cestu“ nemeckého literárneho velikána Johanna Wolfganga von Goetheho (1749-1832). Plán sledovať Goetheho stopy po Taliansku odsúhlasili počas piatkových vládnych konzultácií v Ríme nemecký štátny tajomník pre kultúru Wolfram Weimer a taliansky minister kultúry Alessandro Giuli, informuje TASR podľa správy tlačovej agentúry DPA.
Cieľom tohto projektu je vytvoriť kultúrnu trasu po kľúčových miestach cesty slávneho básnika. Goethe cestoval po Taliansku v rokoch 1786 až 1788. Jeho memoáre „Talianska cesta“, ktoré napísal v rokoch 1813 až 1817, vychádzajú z tejto púte. Cesta ho zaviedla cez Veronu, Benátky, Florenciu, Neapol až na Sicíliu, ale väčšinu času strávil v Ríme, kde býval na ulici Via del Corso.
V talianskom hlavnom meste žil v spoločnom byte s nemeckým maliarom Johannom Heinrichom Wilhelmom Tischbeinom a ďalšími umelcami. Dnes je v tomto dome múzeum Goetheho dom.
Weimer povedal, že Goetheho cestopis v tom čase vyvolal v Nemecku trvalú túžbu po Taliansku a formoval obraz Talianska pre mnoho ďalších generácií. Dodal, že je preňho veľkým potešením oživiť „Taliansku cestu“ a vytvoriť túto pútnickú trasu vedúcu po stopách Goetheho. Plánovaná trasa má za cieľ predstaviť kultúrne, historické a umelecké dojmy, ktoré mali trvalý vplyv na Goetheho, a je určená pre zainteresovaných cestovateľov.
