Nemecko a Ukrajina podpísali bilaterálnu bezpečnostnú dohodu

Nemecký kancelár Olaf Scholz (vpravo) víta ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského 16. februára 2024 v Berlíne. Foto: TASR/AP

Berlín 16. február (TASR) - Nemecký spolkový kancelár Olaf Scholz a Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok podpísali bilaterálny bezpečnostný pakt. Zelenskyj by mal takúto dohodu v priebehu piatka podpísať aj v Paríži s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.Zelenskyj pricestoval do Nemecka na svoju tretiu návštevu od začiatku invázie ruských síl na Ukrajinu z 24. februára 2022. V máji minulého roka navštívil Berlín a Aachen. V Aachene mu udelili Cenu Karola Veľkého.Na svojom prebiehajúcom európskom turné sa ukrajinský prezident snaží získať podporu Západu pre ukrajinské sily pred druhým výročím vojny s Ruskom. V piatok navštívi Paríž a v sobotu vystúpi na bezpečnostnej konferencii v bavorskom Mníchove, v rámci ktorej bude rokovať s americkou viceprezidentkou Kamalou Harrisovou.Zelenskyj už v januári podpísal dohodu o bezpečnostnej spolupráci s Britániou, keď britský premiér Rishi Sunak navštívil Kyjev.Táto dohoda sa vzťahuje na nasledujúcich 10 rokov a na jej základe by Británia mala Ukrajine pomôcť s vybudovať zbrojársku výrobu a poskytnúť, ak Rusko zaútočí znovu.Podľa agentúry AP sa zdá, že cieľom týchto bezpečnostných paktov je predovšetkým vyslať signál o dlhodobej solidarite s Ukrajinou.Nemenovaný predstaviteľ Francúzska pred Zelenského návštevou Paríža uviedol, že dohoda by poskytla Ukrajine dlhodobú podporu a zároveň vyslalaOkrem vojenských a bezpečnostných záväzkov bude podľa neho zahŕňať aj finančnú a hospodársku podporu.