Nemecko a USA chcú po uvoľnení sankcií zintenzívniť vzťahy

Berlín 20. mája (TASR) - Nemecko a Spojené štáty rokujú o zintenzívnení vzájomných ekonomických vzťahov po tom, čo administratíva prezidenta USA Joea Bidena uvoľnila sankcie voči prevádzkovateľovi plynovodu Severný prúd 2 (Nord Stream 2) a vedeniu firmy Nord Stream 2 AG. Uviedla to vo štvrtok nemecká kancelárka Angela Merkelová, informuje agentúra Reuters.



"Prezident Biden teraz spravil krok smerom k nám čo sa týka konfliktu ohľadom (plynovodu) Nord Stream 2, kde máme rozličné názory. Budeme však ďalej hovoriť o tom, čo sú nevyhnutné spoločné body vo vzťahu k Rusku," povedala Merkelová v rozhovore pre verejnoprávnu stanicu WDR.



"Vedieme (s USA) diskusie v mnohých oblastiach... takisto vedieme bilaterálne rozhovory, a to najmä ohľadom zintenzívnenia našej ekonomickej spolupráce," dodala.



K zmierneniu sankcií došlo tento týždeň v záujme obnovy vzťahov medzi Washingtonom a Berlínom, ktoré sa počas vlády exprezidenta Donalda Trumpa výrazne zhoršili, komentuje Reuters. Výstavba sporného plynovodu komplikuje ich vzájomné vzťahy už niekoľko rokov.



Výstavba plynovodu sa pre americké sankcie zastavila koncom roka 2019 a obnovili ju až v decembri minulého roka. USA sa už dlho snažia projekt definitívne zastaviť s tým, že plynovod neúmerne zvýši závislosť Európy od ruského plynu. Spojené štáty tiež tvrdia, že tým, že plynovod obíde Ukrajinu a Poľsko, oslabí to bezpečnosť týchto krajín.



Bidenova administratíva v stredu zaviedla sankcie na ruské spoločnosti a plavidlá za ich práce na výstavbe plynovodu, no Biden rozhneval mnohých demokratických i republikánskych zákonodarcov, keď sa rozhodol neuvaliť sankcie na spoločnosť Nord Stream 2 AG. V platnosti ale ostávajú sankcie proti jednej osobe, štyrom plavidlám a piatim subjektom zapojeným do výstavby plynovodu.



"Upustenie od sankcií voči nášmu spojencovi Nemecku je "v súlade s naším záväzkom posilniť transatlantické vzťahy vo veci národnej bezpečnosti," uviedol vo vyhlásení, z ktorého citovala agentúra AP, americký minister zahraničných vecí Antony Blinken.



Merkelová dodala, že s Bidenom sa čoskoro stretnú na zasadnutiach skupiny G7 a NATO. "Budeme musieť hovoriť o politike voči Rusku, Ukrajine, a samozrejme voči Číne," dodala. Poznamenala tiež, že ona i šéf Kresťanskodemokratickej únie (CDU) Armin Laschet, ktorý je kandidátom strany na nového kancelára, trvajú na prísľube Nemecka čo sa týka zvýšenia príspevkov na obranu.



Moskva vidí za sankciami Washingtonu proti projektu politický kalkul a snahu o vytlačenie ruského plynu z európskeho trhu. Kremeľ tvrdí, že plynovod sa dokončí - momentálne je podľa USA na 95 percent hotový, uvádza AP.



Dvomi potrubiami plynovodu Severný prúd 2, ktorého vlastníkom je ruský štátny podnik Gazprom, by sa malo ročne prepraviť až 55 miliárd kubických metrov plynu z Ruska do Európy, najmä do Nemecka. Kritici tohto projektu - vrátane kandidátky strany Zelených na post nemeckého kancelára Annaleny Baerbockovej - tvrdia, že výstavba by sa mala zrušiť z viacerých dôvodov vrátane skutočnosti, ako Moskva zaobchádza s väzneným kritikom Kremľa Alexejom Navaľným.