Nemecko a USA vyzdvihli odvahu väzneného kritika Kremľa Navaľného

Berlín/Washington 20. augusta (TASR) - Nemecko a Spojené štáty v sobotu pri príležitosti druhého výročia pokusu o otravu väzneného ruského opozičného politika Alexeja Navaľného vyzdvihli jeho odhodlanie a odvahu vrátiť sa do vlasti po tom, čo prežil pokus o atentát, z ktorého on samotný viní Kremeľ. TASR správu prevzala z agentúr AP a Reuters.



Navaľnyj, jeden z najostrejších kritikov ruského prezidenta Vladimira Putina, v roku 2020 takmer neprežil pokus o otravu novičokom a obvinil z toho ruské orgány. Kremeľ akúkoľvek zodpovednosť poprel.



Nemecký kancelár Olaf Scholz vo videoprejave zverejnenom v sobotu priblížil, že mal možnosť sa s Navaľným rozprávať počas jeho pobytu v nemocnici v Berlíne. "Ledva prežil pokus o atentát. V Nemecku sa mu podarilo zotaviť," povedal Scholz. Ako uviedol, Navaľného vnímal ako odvážneho muža, ktorý sa chcel vrátiť do Ruska, aby bojoval za demokraciu, slobodu a právny štát.



"Vojna, ktorú Rusko rozpútal voči Ukrajine, je vojnou, ktorá má následky aj pre Rusko," konštatoval Scholz s tým, že v Rusku boli sloboda a demokracia ohrozené už predtým, no v súčasnosti sa situácia ešte zhoršila a mnohí ľudia sa podľa neho obávajú vysloviť svoj názor.



Americké ministerstvo zahraničných vecí vyzvalo na okamžité prepustenie Navaľného z väzby a takisto odsúdilo Rusko za zásahy voči opozičným predstaviteľom a nezávislým médiám. Hovorca rezortu diplomacie USA Ned Price poznamenal, že nie je náhoda, že agresiu Kremľa voči Ukrajine sprevádzajú aj narastajúce represie v rámci Ruska.



"Kremeľ sa usiluje zabrániť tomu, aby sa obyvatelia Ruska dozvedeli o zverstvách, ktoré jeho vojaci páchajú na ukrajinských civilistoch," povedal Price s tým, že Moskva chce utajiť tiež zbytočné straty na životoch svojich vojakov počas už šesť mesiacov trvajúcej invázie na Ukrajinu.



Lídra ruskej opozície Navaľného zadržali v januári 2021 okamžite po návrate do Ruska, pričom dostal 2,5-ročný trest odňatia slobody v kauze Yves Rocher. V marci tohto roka ho zase odsúdili na deväť rokov po tom, ako ho uznali za vinného z pohŕdania súdom a zo sprenevery darov pre jeho vlastné organizácie. Trest si odpykáva v trestaneckej kolónii neďaleko mesta Vladimír. Jeho spojenci označujú dané obvinenia za politicky motivované.