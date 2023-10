Nemecká strana AfD eviduje v dvoch spolkových krajinách nárast podpory

Berlín 9. októbra (TASR) - Pravicovo populistická strana Alternatíva pre Nemecko (AfD) dosiahla v nedeľňajších krajinských voľbách v Bavorsku a Hesensku výrazné zisky, čo potvrdzuje rastúcu silu krajnej pravice v celej krajine. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry DPA.



AfD získala druhé miesto v Hesensku so ziskom 18,4 percenta hlasov a tretie miesto v Bavorsku so 14,6 percenta hlasov. Tento úspech v prosperujúcich regiónoch západného Nemecka dodávajú strane nový impulz. Doteraz mala najväčšiu podporu v spolkových krajinách bývalého komunistického východného Nemecka.



Všetky ostatné strany prisľúbili, že ani v jednej zo spolkových krajín s AfD nevytvoria vládu, čím ju udržiavajú na celoštátnej úrovni v izolácii.



AfD sa však v súčasných celoštátnych prieskumoch pohybuje na úrovni viac ako 20 percent, hoci v predchádzajúcich celonemeckých voľbách v roku 2021 získala 10,3 percenta hlasov.



"Je to obrovský hlas dôvery," reagoval na výsledky v nedeľu večer Robert Lambrou, líder straníckej kandidátky v Hesensku.



Charakteristickým znakom AfD je tvrdý protiimigračný postoj, ktorý vyhovuje mnohým nemeckým voličom obávajúcim sa rastúceho prílevu migrantov. Spolulíderka AfD Alice Weidelová označila nedeľňajšie volebné úspechy za potvrdenie politických postojov strany a za tvrdú výčitku pre stredoľavicovú koalíciu spolkového kancelára Olafa Scholza.



Víkednové výsledky dávajú AfD väčšiu dynamiku pred krajinskými voľbami vo východenemeckých spolkových krajinách Durínsko, Sasko a Brandenbursko na budúci rok. Nedávne prieskumy verejnej mienky tam prisúdili AfD viac ako 30 percent, čo je značný náskok oproti ostatným stranám.