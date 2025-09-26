< sekcia Zahraničie
AfD musí predčasne vypratať svoje sídlo v Berlíne, rozhodol súd
Spor medzi oboma stranami sa pritom začal už krátko po tom, ako sa AfD do budovy nasťahovala.
Autor TASR
Berlín 26. septembra (TASR) — Opozičná strana Alternatíva pre Nemecko (AfD) bude musieť na jeseň budúceho roka vypratať prenajaté priestory v berlínskej štvrti Reinickendorf, v ktorých má svoje sídlo. Rozhodol o tom v piatok krajinský súd v Berlíne, ktorý tak čiastočne vyhovel žalobe ich rakúskeho majiteľa. TASR o tom informuje na základe správ agentúr DPA a AFP.
Prenajímateľ kancelárskej budovy Lukas Hufnagel sa sťažoval, že AfD porušila podmienky nájomnej zmluvy tým, že 23. februára usporiadala na jej nádvorí večierok na oslavu výsledku parlamentných volieb, v ktorých skončila so ziskom 20,8 percenta hlasov na druhom mieste.
Počas večierka AfD premietla na fasádu budovy svoj volebný výsledok a svoje logo. Z dôvodu zvýšenej policajnej ochrany nemohli v tom čase do budovy vstúpiť ostatní nájomníci, uviedol v sťažnosti Hufnagl. V rozhovore pre portál Politico obvinil AfD, že sa správa, akoby nehnuteľnosť vlastnila.
Verdikt je však čiastočným úspechom aj pre AfD, pretože sudca Burkhard Niebisch zamietol žiadosť prenajímateľa o okamžité vysťahovanie.
Väčšinu priestorov tak musí AfD uvoľniť do 30. septembra 2026, zostávajúce priestory najneskôr do 31. decembra 2026. Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie na Vyšší krajinský súd v Berlíne. Nájomná zmluva platila do konca roka 2027.
Predstaviteľ AfD Kay Gottschalk verdikt súdu privítal a žalobu označil za „politickú“. Hufnagel v reakcii uviedol, že sa k nemu vyjadrí, až keď ho dostane písomne.
Spor medzi oboma stranami sa pritom začal už krátko po tom, ako sa AfD do budovy nasťahovala. Strana tam totiž chcela umiestniť stožiare na vyvesenie vlajok so svojím logom, čo prenajímateľ zakázal s odôvodnením, že ide o politickú reklamu.
