AfD sa ospravedlnila za necivilizované správanie kritikov reštrikcií

Berlín 20. novembra (TASR) - Popredný predstaviteľ nemeckej krajne pravicovej strany Alternatíva pre Nemecko (AfD) sa ospravedlnil svojim kolegom v nemeckom Spolkovom sneme (Bundestagu). Reagoval tak na skutočnosť, že členovia AfD umožnili vstup do budovy parlamentu osobám, ktoré kritizovali reštrikcie proti šíreniu koronavírusu, informovala v piatok agentúra DPA.



Alexander Gauland, zakladateľ a šéf frakcie AfD v Bundestagu vo štvrtok uznal, že správanie "prizvaných" kritikov bolo "necivilizované" a neprijateľné.



"Ako predseda poslaneckého klubu sa za tento čin ospravedlňujem," uviedol Gauland počas mimoriadneho poslaneckej schôdzke zvolanej v súvislosti so stredajším incidentom.



Do budovy nemeckého parlamentu, kde sa malo konať hlasovanie o úpravách legislatívy, ktoré dávajú vláde právomoc vymáhať dodržiavanie reštrikcií, v stredu vtrhli štyri osoby. Do parlamentu ich pozvali práve poslanci AfD.



Niektorí z "kritikov" sa pokúsili dostať do kancelárií zákonodarcov a obťažovali a natáčali politikov vrátane ministra financií Petra Altmaiera.



Strana AfD sa postavila proti uvedenému návrhu zákona, ktorý ešte v stredu schválili obe parlamentné komory a podpísal ho prezident Frank-Walter Steinmeier.



Podľa vyhlásení Michaela Grosse-Brömera, popredného predstaviteľa konzervatívneho bloku kancelárky Angely Merkelovej, sa strana AfD od svojho vstupu do Bundestagu snaží o jeho rozklad a očierňovanie ostatných politických strán.



Petra Pau, poslankyňa a členka ľavicovej strany Die Linke (Ľavica) označila vyhlásenie AfD, ktoré prirovnalo dané opatrenie k Zmocňovaciemu zákonu z roku 1933, ktorý vydláždil cestu k nacistickej diktatúre, za "neuveriteľnú drzosť".



AfD sa do spolkového parlamentu dostala vo voľbách v roku 2017, stala sa tak najsilnejšou opozičnou silou v krajine. Ostatné parlamentné strany odmietli s AfD spolupracovať.



Nemecko bolo v prvej fáze "koronakrízy" oceňované za udržanie bilancie nakazených i mŕtvych výrazne pod úrovňami, aké zaznamenali mnohé iné štáty. Momentálne však prechádza silnou druhou vlnou pandémie rovnako ako zvyšok Európy.



Podľa najnovších údajov Kochovho inštitútu v Berlíne sa denný počet prípadov infekcie zvýšil o rekordných 23.648 prípadov na celkových 879.564, pričom ochoreniu COVID-19 podľahlo v Nemecku za deň 260 ľudí a celkovo 13.630 osôb.