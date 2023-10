AfD sa zmieta v škandále spojenom s falšovaním údajov o vzdelaní

Berlín 2. októbra (TASR) — Predsedníctvo krajne pravicovej strany Alternatíva pre Nemecko (AfD) sa v pondelok rozhodlo vyzvať dvoch zo svojich 35 kandidátov na poslancov Európskeho parlamentu, aby sami stiahli svoju kandidatúru. Dôvodom je podozrenie z falšovania osobných údajov a zavádzania o dosiahnutom vzdelaní, informovala agentúra DPA.



Inkriminovanými kandidátmi sú Arno Bausemer a Mary Khan-Hohlochová. Dohady o tom, že sfalšovali svoje osobné údaje, viedli v auguste vedenie AfD k tomu, že nariadila previerku vzdelania a odbornej kvalifikácie u všetkých 35 kandidátov v eurovoľbách vybraných v lete. Tá potvrdila podozrenia u spomínaných dvoch kandidátov.



Arno Bausemer (40), ktorý bol na kandidátke AfD na desiatom mieste a vedie kampaň za vystúpenie Nemecka z Európskej únie, tvrdil, že vyštudoval žurnalistiku a potom riadil nemenovanú spoločnosť.



Táto časť jeho minulosti je však do značnej miery prikrášlená, na čo na sociálnych sieťach upozornila Bausemerova bývalá priateľka.



Mary Khan-Hohlochová (29) mala do EP kandidovať zo 14. miesta. Vo svojom životopise uvádzala, že študovala religionistiku a verejné právo so špecializáciou na európske právo.



Vedenie AfD považovalo spočiatku ich vylúčenie z kandidátnej listiny za neprimerané — najmä pre vysoké náklady a náročnú logistiku, ktoré by s tým boli spojené.



Nominačný zjazd AfD pre eurovoľby sa konal v júli v Magdeburgu za účasti vyše 600 delegátov z celého Nemecka. Diskusie o nomináciách a poradí vybraných kandidátov na kandidátnej listine trvali štyri dni.



Aj preto zrejme vedenie AfD vyzvalo dvojicu nominantov, aby sa kandidatúry vzdali sami. Okrem toho dostali dvojročný zákaz vykonávať stranícke funkcie.



Bausemer má prísť o funkciu krajinského pokladníka a o členstvo v krajinskom výkonnom výbore AfD v Sasku-Anhaltsku. Khan-Hohlochová nezastáva žiadne vnútrostranícke funkcie, takže rozhodnutie pre ňu nebude mať žiadne dôsledky. Nateraz je nejasné, kedy zákaz nadobudne účinnosť, keďže jeho uplatnenie je na krajinských štruktúrach AfD, informoval spravodajský web t-online.



AfD je známa tým, že odsudzuje nečestnosť a rodinkárstvo v iných politických stranách. Podľa analytikov je ťažké predpovedať, aký vplyv na ňu bude mať táto aféra.



Popularita AfD je dlhodobo na vzostupe. V celoštátnych prieskumoch má približne 20-percentnú podporu, ale v niektorých regiónoch bývalého Východného Nemecka podiel jej sympatizantov presahuje 30 percent.



Povzbudená týmito výsledkami prieskumov chce AfD v roku 2025 po prvýkrát predstaviť svojho kandidáta na spolkového kancelára.