AfD vzišla víťazne i z ďalšieho prieskumu pred voľbami v Brandenbursku

Postupim 17. septembra (TASR) - Niekoľko dní pred voľbami v nemeckej spolkovej krajine Brandenbursko zaznamenala strana Alternatíva pre Nemecko (AfD) prvenstvo aj v ďalšom prieskume verejnej mienky. Podporu jej vyslovilo 28 percent respondentov, na druhom mieste sa umiestnili sociálni demokrati (SPD) s 25 percentami, píše TASR na základe správy agentúry DPA.



Kresťanskí demokrati (CDU) sa v prieskume hýbu na úrovni 16 percent, nasledovaní Alianciou Sahry Wagenknechtovej (BSW) so 14 percentami.



Ak by prieskum neskôr zodpovedal skutočnosti, išlo by o veľký neúspech pre krajinského premiéra Dietmara Woidkeho z SPD, ktorý je na čele tamojšej vlády už jedenásť rokov, píše DPA.



V nedeľu môže svoj hlas v krajinských voľbách odovzdať približne 2,1 milióna občanov Brandenburska.



Prieskum verejnej mienky uskutočnil na vzorke 1000 respondentov inštitút Insa, objednali si ho denníky Märkischer Allgemeiner Zeitung, Märkischer Oderzeitung a Lausitzer Rundschau.



AfD sa darilo aj v predchádzajúcich prieskumoch. V prieskume ZDF-Politbarometer Extra získala 29 percent pred SPD s 26 percentami. Prieskum ARD-Deutschlandtrend bol vyrovnanejší - sociálni demokrati zaostávali za 27-percentnou AfD len o jeden percentuálny bod.



Alternatíva pre Nemecko (AfD) ako prvá strana označovaná za krajne pravicovú od porážky nacizmu v druhej svetovej vojne nedávno uspela v parlamentných voľbách v niektorej zo spolkových krajín Nemecka. Zvíťazila v spolkovej krajine Durínsko a v susednom Sasku docielila len minimálnu stratu za stredopravými kresťanskými demokratmi (CDU).