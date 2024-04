AfD žiada od Bystroňa vysvetlenie údajného prepojenia na proruskú sieť

Berlín/Praha 3. apríla (TASR) - Vedenie krajne pravicovej strany Alternatíva pre Nemecko (AfD) v stredu požiadalo svojho poslanca Petra Bystroňa, aby vysvetlil podozrenia o svojom prepojení na ruskú špionážnu sieť. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



Bystroň, nemecký politik českého pôvodu, pôsobí ako poslanec Spolkového snemu (Bundestag). Zároveň je druhý na kandidátke strany AfD do júnových volieb do Európskeho parlamentu.



Podľa českého Deníka N a nemeckého týždenníka Der Spiegel, ktoré sa odvolávajú na zdroje z českej Bezpečnostnej informačnej služby (BIS), je Bystroň podozrivý z udržiavania kontaktov s ruskou propagandistickou platformou Voice of Europe.



Túto platformu podľa BIS prevádzkovali proruskí podnikatelia s cieľom ovplyvniť nadchádzajúce eurovoľby. Česká kontrarozviedka tvrdí, že cez Prahu dochádzalo k odovzdávaniu peňazí antisystémovým politikom z Nemecka a ďalšie financie smerovali práve proruskej platforme. Česká vláda túto organizáciu následne zaradila na svoj sankčný zoznam.



V správach médií sa uvádza, že Bystroň bol jedným z politikov, ktorí od prokremeľskej vplyvovej organizácie dostali peniaze. Odvolávajú sa na zvukovú nahrávku, ktorá má tohto nemeckého politika usvedčovať a na ktorej existenciu upozornila BIS českú vládu. Meno Bystroňa sa tiež podľa nemenovaných ministerských zdrojov spomínalo na minulotýždňovej schôdzke českého kabinetu.



Podľa Bystroňa sú tieto správy len "nedokázané obvinenia a tvrdenia". Českú tajnú službu zároveň vyzval na zverejnenie predmetnej nahrávky.



Vedenie strany AfD ho však vyzvalo, aby do štvrtka poskytol písomné stanovisko týkajúce sa obvinení z možného brania úplatku od proruskej siete. Podľa Bystroňa je pochopiteľné, že si kolegovia z AfD vyžiadali informácie súvisiace so správami médií priamo od neho.



DPA vysvetľuje, že webová stránka Voice of Europe, ktorú medzičasom zrušili, predtým šírila rozhovory s Bystroňom aj s Maximilianom Krahom, jednotkou kandidátky AfD do eurovolieb.



Česká vláda okrem Voice of Europe zaradila na sankčný zoznam ukrajinského oligarchu Viktora Medvedčuka, ktorý je úzko prepojený s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Takisto aj politika Arťoma Marčevského, ktorý sa mal na aktivitách spojených s proruskou organizáciou podieľať.