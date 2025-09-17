< sekcia Zahraničie
Nemecko: Ak chce Irán odvrátiť sankcie, musí splniť určité požiadavky
S iránskym šéfom diplomacie Abbásom Arákčím v stredu telefonovali jeho rezortní kolegovia zo zoskupenia E3 - Británie, Nemecka a Francúzska.
Autor TASR
Berlín 17. septembra (TASR) - Nemecké ministerstvo zahraničných vecí po stredajšom telefonáte so šéfom iránskej diplomacie o jadrovom programe Teheránu a hrozbe opätovného uvalenia sankcií na islamskú republiku vyhlásilo, že na „ťahu je teraz Irán,“ ktorý môže sankcie odvrátiť splnením určitých požiadaviek. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.
S iránskym šéfom diplomacie Abbásom Arákčím v stredu telefonovali jeho rezortní kolegovia zo zoskupenia E3 - Británie, Nemecka a Francúzska.
Krajiny E3 koncom augusta aktivovali mechanizmus „snapback“ a spustili tak 30-dňový proces, na konci ktorého môžu byť opätovne zavedené rozsiahle sankcie Organizácie Spojených národov (OSN) voči Iránu.
Mechanizmus môže aktivovať akákoľvek strana jadrovej dohody z roku 2015. Počas nasledujúcich 30 dní od jeho aktivácie musí Bezpečnostná rada (BR) OSN prijať rezolúciu, v ktorej by opätovne potvrdila, že zrušenie sankcií voči Iránu ostáva v platnosti. Británia a Francúzsko ako stáli členovia BR OSN môžu takúto rezolúciu vetovať a tým opätovne zaviesť sankcie.
Hovorca nemeckého ministerstva zahraničných vecí uviedol, že ponuka zo strany E3 diskutovať o dočasnom predĺžení mechanizmu snapback „zostáva na stole pokiaľ Teherán splní určité podmienky.“ Dodal však, že „kroky ktoré Irán doteraz podnikol nie sú dostatočné“.
Koncom augusta štáty E3 ponúkli Iránu odklad opätovného zavedenia sankcií až na šesť mesiacov, ak islamská republika obnoví prístup pre jadrových inšpektorov z Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE), vyrieši obavy západných štátov týkajúce sa jeho zásob obohateného uránu a zapojí sa do rokovaní so Spojenými štátmi. Iránsky veľvyslanec pri OSN v New Yorku Amír Saíd Iravání vtedy ponuku označil za „plnú nereálnych predbežných podmienok.“
K situácii sa popoludní vyjadrila aj šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová. „Priestor na nájdenie diplomatického riešenia iránskej jadrovej otázky sa veľmi rýchlo zužuje,“ uviedla vo svojom vyhlásení. „Irán musí podniknúť dôveryhodné kroky smerom k splneniu požiadaviek zo strany Francúzska, Británie a Nemecka, preukázať spoluprácu s MAAE a bezodkladne povoliť inšpekcie všetkých jadrových zariadení,“ deklarovala.
S iránskym šéfom diplomacie Abbásom Arákčím v stredu telefonovali jeho rezortní kolegovia zo zoskupenia E3 - Británie, Nemecka a Francúzska.
Krajiny E3 koncom augusta aktivovali mechanizmus „snapback“ a spustili tak 30-dňový proces, na konci ktorého môžu byť opätovne zavedené rozsiahle sankcie Organizácie Spojených národov (OSN) voči Iránu.
Mechanizmus môže aktivovať akákoľvek strana jadrovej dohody z roku 2015. Počas nasledujúcich 30 dní od jeho aktivácie musí Bezpečnostná rada (BR) OSN prijať rezolúciu, v ktorej by opätovne potvrdila, že zrušenie sankcií voči Iránu ostáva v platnosti. Británia a Francúzsko ako stáli členovia BR OSN môžu takúto rezolúciu vetovať a tým opätovne zaviesť sankcie.
Hovorca nemeckého ministerstva zahraničných vecí uviedol, že ponuka zo strany E3 diskutovať o dočasnom predĺžení mechanizmu snapback „zostáva na stole pokiaľ Teherán splní určité podmienky.“ Dodal však, že „kroky ktoré Irán doteraz podnikol nie sú dostatočné“.
Koncom augusta štáty E3 ponúkli Iránu odklad opätovného zavedenia sankcií až na šesť mesiacov, ak islamská republika obnoví prístup pre jadrových inšpektorov z Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE), vyrieši obavy západných štátov týkajúce sa jeho zásob obohateného uránu a zapojí sa do rokovaní so Spojenými štátmi. Iránsky veľvyslanec pri OSN v New Yorku Amír Saíd Iravání vtedy ponuku označil za „plnú nereálnych predbežných podmienok.“
K situácii sa popoludní vyjadrila aj šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová. „Priestor na nájdenie diplomatického riešenia iránskej jadrovej otázky sa veľmi rýchlo zužuje,“ uviedla vo svojom vyhlásení. „Irán musí podniknúť dôveryhodné kroky smerom k splneniu požiadaviek zo strany Francúzska, Británie a Nemecka, preukázať spoluprácu s MAAE a bezodkladne povoliť inšpekcie všetkých jadrových zariadení,“ deklarovala.