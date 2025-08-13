< sekcia Zahraničie
Aktivisti kritizujú Nemecko za zastavenie víz disidentom
Nemecké ministerstvo vnútra informovalo mediálnu skupinu RND, že od marca 2021 bolo do krajiny v súlade so zákonom o povolenom pobyte prijatých 410 Bielorusov a od mája 2022 zase 2490 Rusov.
Berlín 13. augusta (TASR) - Ľudskoprávni aktivisti kritizujú pozastavenie tzv. spolkových prijímacích programov v Nemecku, v dôsledku ktorého disidenti z Ruska či Bieloruska momentálne v tejto krajine nemajú šancu získať nové víza, píše TASR podľa agentúry DPA.
Spoluzakladateľka ruskej ľudskoprávnej organizácie Memorial Irina Ščerbakovová označila takýto krok za „absolútne nevysvetliteľný“ a cielený na politických emigrantov.
Marco Fieber, šéf nemeckej ľudskoprávnej organizácie Libereco, ktorá poskytuje pomoc Bielorusom v núdzi, uviedol, že pozastavenie programu „ohrozuje životy“ ľudí z tejto krajiny. Dodal, že mnohým Bielorusom hrozí v ich vlasti dlhoročné väzenie, ak ich však prijmú v Nemecku, mohli by sa takémuto osudu vyhnúť.
Hovorca rezortu vnútra sa v tejto súvislosti odvolal na koaličnú dohodu medzi konzervatívnymi kresťanskými demokratmi (CDU), ich bavorskou sesterskou stranou Kresťanskou sociálnou úniou (CSU) a stredoľavicovými sociálnymi demokratmi (SDP), v ktorej sa hovorí o čo najväčšom postupnom rušení tzv. dobrovoľných spolkových prijímacích programov. Ich realizácia sa tak podľa jeho slov momentálne prehodnocuje.
Hovorca dodal, že všetky prijímacie procesy boli pozastavené „s cieľom chrániť politické záujmy Nemecka“, kým v tejto veci nepadne konečné rozhodnutie. Pozastavenie sa teda týka aj ruských a bieloruských občanov. Ako pripomína DPA, diskusia o možnom ukončení takýchto programov sa pritom doteraz zameriavala primárne na ľudí z Afganistanu.
