Altmaier je po Maasovi ďalším nemeckým ministrom v domácej karanténe

Frankfurt nad Mohanom 24. septembra (TASR) - Nemecký minister hospodárstva Peter Altmaier je v karanténe. Ide už o druhého člena spolkovej vlády, ktorý je aktuálne v domácej izolácii, keďže prišiel do kontaktu s osobou s potvrdenou nákazou novým druhom koronavírusu. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AFP.



Altmaier sa v pondelok v Berlíne stretol so svojimi rezortnými kolegami z členských štátov EÚ. V stredu večer na Twitteri uviedol, že spolupracovník jedného z ministrov, ktorý bol na tomto stretnutí, mal pozitívny výsledok testu na koronavírus. Altmaier sa preto rozhodol ísť preventívne do domácej karantény.



Nemecký minister hospodárstva dodal, že medzičasom jeden test na COVID-19 podstúpil, pričom mal negatívny výsledok.



Do domácej karantény išiel v stredu aj nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas, keďže nákaza novým druhom koronavírusu sa potvrdila u jedného z jeho ochrankárov. Aj Maasov prvotný test bol negatívny, pripomína AFP.



V domácej karanténe bola ešte v marci počas začínajúcej pandémie aj nemecká kancelárka Angela Merkelová. V izolácii vtedy strávila dva týždne po tom, ako prišla do styku s lekárom, ktorý mal pozitívny test na koronavírus. Výsledky všetkých jej testov však boli negatívne.



Nemecko síce pandémiu zvláda oveľa lepšie ako jeho susedia, v ostatnom čase tam však výraznejšie stúpa počet nových prípadov nákazy, pričom denné prírastky infikovaných tam aktuálne dosahujú čísla z apríla.



Podľa údajov Inštitútu Roberta Kocha (RKI) pribudlo v Nemecku za posledných 24 hodín 2143 nových prípadov nákazy a 19 súvisiacich úmrtí. Vo viacerých častiach krajiny sprísňujú v dôsledku nárastu prípadov epidemiologické opatrenia.