V Nemecku odsúdili Američana na doživotie za vraždu turistky

Kempten 11. marca (TASR) - Tridsaťjedenročného Američana odsúdili v pondelok v Nemecku na doživotie za vraždu, pokus o vraždu a znásilnenie, ktorých sa dopustil, keď vlani neďaleko zámku Neuschwanstein v spolkovej krajine Bavorsko zaútočil na dve turistky, pričom jedna z nich zraneniam podľahla. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Sudca Christoph Schwiebacher uviedol, že vzhľadom závažnosť trestného činu je nepravdepodobné, že by odsúdeného mohli po 15 rokoch podmienečne prepustiť, ako býva v Nemecku obvyklé. Muž sa k obvineniam priznal hneď v prvý deň súdneho procesu, ktorý prebiehal v bavorskom meste Kempten.



Odsúdený identifikovaný ako Troy Philipp B. stretol 14. júna na turistickom chodníku neďaleko hradu Neuschwanstein dve ženy, taktiež Američanky, vo veku 21 a 22 rokov. Ponúkol im, že ich zavedie na miesto s pekným výhľadom. Po príchode na turistami vyhľadávaný most Marienbrücke zaútočil na mladšiu zo žien.



Strhol ju na zem, kde sa ju pokúsil vyzliecť. Staršia žena sa jej snažila pomôcť, muž ju však začal škrtiť a vzápätí ju prehodil cez zábradlie do rokliny. Pri páde z výšky približne 50 metrov utrpela početné zranenia, no prežila.



Muž následne podľa vyjadrenia prokuratúry pokračoval v škrtení a znásilňovaní mladšej zo žien, až dokým nestratila vedomie. Vyrušili ho však dvaja turisti, ktorí ho náhodne pristihli pri čine, v dôsledku čoho aj túto ženu zhodil z útesu. Pri páde utrpela vážne zranenia, ktorým neskôr v nemocnici podľahla.



Páchateľa polícia zadržala krátko po útoku. Podľa nemeckých úradov ho obete nepoznali. Zadržali u neho aj mobilné telefóny a počítač s detskou pornografiou.