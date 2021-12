Nemecko apeluje na dodržiavanie ľudských práv migrantov na hraniciach

Brusel 9. decembra (TASR) - Nová nemecká ministerka vnútra Nancy Faeserová vo štvrtok apelovala na rešpektovanie právnych zásad a základných ľudských práv migrantov na bieloruských hraniciach. V Bruseli, kam pricestovala na svoje prvé zasadnutie ministrov vnútra EÚ, nazvala správanie bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka nehumánnym. Informovala o tom agentúra Reuters.



"(Lukašenko) využíva utrpenie ľudí, aby hral (divadlo) pre domáce publikum," kritizovala Faeserová. "Je dôležité, aby sa na hraniciach (Bieloruska) dodržiavali právne normy. Z tohto dôvodu by som privítala nasadenie Frontexu (Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž). Rovnako dôležité je, aby mali humanitárne organizácie (k migrantom) neustále prístup," zdôraznila.



Ministri vnútra členských štátov EÚ sa majú vo štvrtok totiž zaoberať návrhom Európskej komisie, ktorý by Poľsku, Litve a Lotyšsku, zdieľajúcim hranicu s Bieloruskom, umožnil okrem iného na šesť mesiacov obmedzovať práva migrantov, ktorí by o azyl mohli požiadať len v určených lokalitách.



Eurokomisárka pre vnútorné záležitosti Ylva Johanssonová uviedla, že navrhované opatrenia sú v súlade so zmluvami EÚ i základnými právami a Poľsku a pobaltským krajinám zároveň poskytne podporu pri zvládnutí núdzovej situácie.



Minulý týždeň EÚ, Británia, Spojené štáty a Kanada uvalili na Bielorusko nové sankcie. Ako dôvod uviedli, že Minsk sa naďalej snaží podnecovať krízu na hranici s EÚ, keď zámerne prepravuje utečencov z vojnových krajín do Minska a potom im umožňuje cestovať smerom k Poľsku, Litve a Lotyšsku.



Mnohí migranti sú v pohraničnej oblasti uviaznutí celé týždne, čakajú tam a dúfajú, že v ceste do Európy budú pokračovať.