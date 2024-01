Nemecká armáda vycvičí ďalších 10.000 ukrajinských vojakov

Berlín 31. januára (TASR) — Nemecko chce tento rok vycvičiť ďalších 10.000 vojakov z Ukrajiny. Rovnako ako vlani sa výcvik uskutoční v rámci európskej výcvikovej misie EUMAM, uviedla dnes v Bruseli štátna tajomníčka spolkového ministerstva obrany Siemtje Möllerová.



Prostredníctvom tejto misie bolo doteraz v EÚ vycvičených približne 40.000 ukrajinských vojakov. O jej zriadení rozhodli ministri zahraničných vecí členských krajín v novembri 2022. Pôvodne malo v Nemecku, Poľsku a ďalších krajinách EÚ absolvovať výcvik 15.000 ukrajinských vojakov. Táto hranica sa neskôr zvýšila na 30.000 a potom na 40.000 vojakov. Nemecká armáda (Bundeswehr) ich doteraz vycvičila okolo 10.000.



Primárnym cieľom misie EUMAM je poskytovať výcvik príslušníkom ozbrojených síl Ukrajiny na území členských štátov EÚ, aby sa dokázali ešte lepšie brániť vo vojne rozpútanej vo februári 2022 Ruskom.



Inštruktori Bundeswehru školia ukrajinských vojakov okrem iného obsluhovať americký systém protivzdušnej obrany Patriot a nemeckú techniku — samohybnú húfnicu Panzerhaubitze 2000, bojové vozidlo pechoty Marder a bojové tanky Leopard 1 a Leopard 2. Prebiehajú aj výcvikové kurzy v oblasti velenia a zdravotníctva.



Podľa Bundeswehru bolo do misie zapojených v priemere okolo 1500 inštruktorov. Armáda na to nepotrebuje mandát od Spolkového snemu, keďže nejde o priame zapojenie do vojenského konfliktu v zahraničí.