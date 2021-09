A. Laschet: Teror je opäť skutočným nebezpečenstvom

Na archívnej snímke Armin Laschet. Foto: TASR/AP

Berlín 19. septembra (TASR) - Po zmarení možného útoku na synagógu v západonemeckom meste Hagen konzervatívny kandidát na kancelára Armin Laschet varoval v sobotu pred terorizmom a vyzval na deportáciu ľudí považovaných za nebezpečných. Informovala o tom agentúra DPA.vyhlásil Laschet, premiér najľudnatejšej spolkovej krajiny Severné Porýnie-Vestfálsko, kde sa Hagen nachádza.Laschet sa takto vyjadril v meste Delbrück, kde mal politický míting. Účastníkom povedal, že útok na synagógu bol zmarený vďaka informáciám, ktoré Nemecku poskytla zahraničná spravodajská služba.Ako uviedol Laschet v sobotňajšom vydaní denníka Bild, chce ako kancelár presadiť "zákazy protiústavných organizácií a združení, zákazy symbolov nenávisti a teroru, zákazy vstupu a pobytu, vyhostenia a deportácie, pokiaľ je to možné".V prípade možného útoku na synagógu v Hagene vzali v piatok večer - po rozhodnutí sudcu - do väzby 16-ročného Sýrčana. Podľa düsseldorfského generálneho prokurátora je mladík podozrivý z prípravy závažného aktu násilia ohrozujúceho štát. Mladík, ktorého zatkli vo štvrtok, údajne počas výsluchu odmietol obvinenia. Jeho právnik, ktorý očakával jeho prepustenie na slobodu, oznámil, že požiada o preskúmanie zadržania a nahliadnutie do spisov.Podľa informácií z bezpečnostných kruhov bol rozhodujúcim dôvodom zatknutia mladíka čet s podozrivým teroristom z organizácie Islamský štát prostredníctvom služby Telegram.Podľa prokuratúry dospelému páchateľovi usvedčenému z prípravy závažného aktu násilia ohrozujúceho štát hrozí trest odňatia slobody na šesť mesiacov až desať rokov. Pri uplatňovaní trestného práva v prípade mladistvých však platia iné normy.