Nemecko avizovalo obnovenie pasových kontrol na pozemných hraniciach

Berlín 9. septembra (TASR) - Nemecká ministerka vnútra Nancy Faeserová v pondelok oznámila obnovenie pasových kontrol na všetkých pozemných hraniciach Nemecka. Cieľom tohto kroku je obmedziť nelegálnu migráciu do krajiny a hrozby zo strany islamistických a zločineckých cezhraničných organizácií. TASR o tom informuje na základe správ agentúr DPA a AP.



Hraničné kontroly sa spustia 16. septembra a očakáva sa, že budú v platnosti šesť mesiacov. Faeserová už upovedomila Európsku komisiu o svojich plánoch, uviedli zdroje DPA. "Posilňujeme našu vnútornú bezpečnosť prostredníctvom konkrétnych opatrení a zachovávame prísny postoj voči nelegálnej migrácii," zdôraznila Faeserová na tlačovej konferencii.



Nemecko k tomuto kroku pristúpilo po smrteľnom útoku nožom, ku ktorému došlo v auguste v západonemeckom meste Solingen. Zahynuli pri ňom tri osoby a ďalších osem utrpelo zranenia. Hlavným podozrivým je 26-ročný Sýrčan. Muž sa vyhol príkazu na deportáciu z Nemecka do Bulharska, kde prvýkrát vstúpil na územie EÚ.



Všetky susedné krajiny Nemecka patria do schengenského priestoru, v rámci ktorého sa za bežných okolností cestuje bez kontroly. Nemecko však už v októbri 2023 obnovilo kontroly na niektorých hraničných priechodoch so Švajčiarskom, Českou republikou a Poľskom, aby tak zabránilo pohybu migrantov.



Hraničné kontroly sú oficiálne iba dočasné, ale Berlín ich opakovane predĺžil už niekoľkokrát, a to aj na hraniciach s Rakúskom, kde fungujú už od septembra 2015.



Vládne zdroje DPA informovali, že súčasná nemecká koaličná vláda pripravila rozšírené plány na obmedzenie vstupu niektorých migrantov do krajiny v súlade s právom EÚ. Ide o reakciu na požiadavky zo strany konzervatívneho opozičného bloku CDU/CSU.



V súčasnosti odmietajú úrady žiadateľov o azyl na pozemných hraniciach iba v zriedkavých prípadoch. Môže k tomu dôjsť napríklad vtedy, keď má osoba zákaz vstupu do krajiny, poprípade sa rozhodne nepožiadať o azyl.