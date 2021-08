Nemecko: Baerbocková žiada o prijatie kvót na utečencov z Afganistanu

Berlín 14. augusta (TASR) - Kandidátka na post nemeckej spolkovej kancelárky za stranu Zelených Annalena Baerbocková žiada, aby Európa, Spojené štáty a Kanada prijali kontingenty čo sa týka utečencov prichádzajúcich z Afganistanu. Informovala o tom agentúra DPA.



Potrebné je pripraviť sa už teraz na to, že "ďalší ľudia budú musieť v takejto dramatickej situácii opustiť svoju krajinu", povedala Baerbocková v rozhovore pre rozhlasovú stanicu Deutschlandfunk, ktorý bol zverejnený v sobotu.



Nemecko podľa jej slov nemôže čakať na to, kým sa 27 členských krajín EÚ dohodne. Podstatné je, ako zdôraznila, spolupracovať s európskymi krajinami, ktoré sú ochotné prijať utečencov a "hlavne s Američanmi a Kanaďanmi, aby sme sa dohodli na jasných pravidlách čo sa týka kvót (na utečencov z Afganistanu)".



Baerbocková varovala vzhľadom na vojenský postup radikálneho islamistického hnutia Taliban a stúpajúci počet utečencov v rámci Afganistanu pred zopakovaním katastrofálnych chýb počas občianskej vojny v Sýrii. Európske krajiny boli podľa nej vtedy na prílev utečencov extrémne nepripravené.



Voči vyjadreniam političky sa ohradil hovorca frakcie konzervatívnej Únie CDU/CSU v Spolkovom sneme Mathias Middelberg. "EÚ sa musí zamerať predovšetkým na prijímanie utečencov v regióne," zdôraznil. Doplnil, že ako v prípade Sýrie, i tento raz by mohlo pomoc poskytnúť Turecko, do úvahy pripadá i spoločný postup s Ankarou, dodal.