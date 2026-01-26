< sekcia Zahraničie
Nemecko: Bavorská CSU je skeptická voči vstupu Ukrajiny do EÚ
Autor TASR
Mníchov 26. januára (TASR) - V Nemecku spoluvládnuca Kresťanskosociálna únia (CSU) je mimoriadne skeptická voči vstupu Ukrajiny do Európskej únie, ktorý by to podľa nej zmenil charakter EÚ. TASR o tom informuje na základe pondelňajšej správy agentúry DPA.
„Sme zdržanliví, pretože prirodzene vidíme, že to úplne zmení charakter EÚ,“ povedal líder strany Markus Söder po zasadnutí výkonnej rady CSU v Mníchove.
Poukázal na to, že ak by sa niekedy uvažovalo o silnejšom inštitucionálnom spojení Ukrajiny s EÚ, vyžadovalo by si to zásadnú a úplne novú reformnú zmluvu. Söder sa totiž domnieva, že súčasné štruktúry Únie na rozšírenie o Ukrajinu nepostačujú.
Ako príklad uviedol poľnohospodárstvo, ale nefungovalo by to ani v iných oblastiach - „preto tá veľká zdržanlivosť“, cituje lídra CSU agentúra DPA. To však podľa neho neznamená, že dvere do EÚ sú pre Ukrajinu úplne zatvorené, avšak v takom prípade by sa musela Únia samotná nanovo úplne reštrukturalizovať.
Ukrajina sa už roky usiluje o členstvo v EÚ. Od júna 2022 je krajina oficiálnym kandidátom na vstup, ale medzi členskými štátmi Únie existujú na túto vec veľmi rozdielne názory. Napríklad Maďarsko dlhodobo blokuje prístupové rokovania, naopak ukrajinská vláda ich chce čo najrýchlejšie ukončiť, pripomenula DPA.
