Bavorsko a Durínsko sa sporia o to, kde je pôvod klobásy Bratwurst
Historici v súčasnosti hľadajú miesto v Erfurte, kde zariadenie s klobásami mohlo stáť.
Autor TASR
Regensburg/Erfurt 14. augusta (TASR) - Medzi nemeckými spolkovými krajinami Bavorsko a Durínsko sa rozhorel spor o to, kto si môže nárokovať pôvod klobás Bratwurst. TASR o tom informuje na základe správy televízie BBC.
Titul „najstarší stánok s klobásami Bratwurst na svete“ dosiaľ používala reštaurácia Wurstkuchl na nábreží Dunaja v bavorskom Regensburgu (Rezne). Prvé zmienky o tomto podniku pochádzajú z roku 1378.
V durínskom meste Erfurt však historici prednedávnom narazili na dokument z roku 1269, v ktorom sa píše o prenájme budovy, kde sa údajne nachádzal ražeň na pečenie klobás.
Historici v súčasnosti hľadajú miesto v Erfurte, kde zariadenie s klobásami mohlo stáť. Žiadna reštaurácia v meste si tento titul totiž nenárokuje. Prvé pohostinské zariadenie s Bratwurstmi bolo doteraz v Durínsku datované do roku 1404 v meste Arnstadt a oproti reštaurácii Wurstkuchl v Regensburgu dnes už klobásy nepodáva.
Majiteľka reštaurácie Alexandra Meierová spravodajskému portálu BR24 povedala, že správy o prípadnom staršom stánku s Bratwurstmi ich netrápia. „Nemyslím si, že si niekto povie: 'Tam už nepôjdem, lebo sú len druhí najstarší',“ uzavrela Meierová.
Spor o najstarší stánok s Bratwurstmi v minulosti Regensburg viedol už aj s Norimbergom.
