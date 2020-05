Bavorsko od stredy začne s uvoľňovaním opatrení proti COVID-19

Mníchov 5. mája (TASR) - Nemecká spolková krajina Bavorsko začne od stredy zmierňovať obmedzenia voľného pohybu osôb zavedené na zabránenie šírenia nákazy koronavírusom SARS-CoV-2. Informoval o tom v utorok na spravodajský týždenník Der Spiegel.



Bavorská vláda v utorok rozhodla, že od 6. mája sa obyvatelia budú môcť stretnúť aj s osobu, ktorá s nimi nežije v spoločnej domácnosti a povolené budú aj návštevy príbuzných. Takisto budú otvorené aj detské ihriská.



Určité obmedzenia kontaktov a zákaz zhromažďovania ľudí na verejných priestranstvách však zostávajú zachované.



Plán postupného uvoľňovania opatrení predstavil v utorok bavorský premiér Markus Söder, podľa ktorého nastal čas na opatrné uvoľňovanie reštrikcií. Po počiatočnom prudkom náraste počtu infikovaných je podľa neho pandémia koronavírusu v Bavorsku "pod kontrolou".



"Teraz je ten správny čas na opatrné zmiernenie (obmedzení)," povedal. "Rozhodujúce sú čísla, tie sú pre nás podstatné. Koronavírus máme pod kontrolou. Doterajšie čísla, ktoré máme k dnešnému dňu k dispozícii, nám dávajú odvahu na obozretné kroky smerujúce k zmierneniu opatrení. Len počas uplynulého týždňa sa počet infikovaných znížil o polovicu. To všetko je pozitívny vývoj, ktorý nám dáva odvahu, ale aj rozvahu prijať zmeny s pokojným svedomím," povedal bavorský premiér.



Ďalšie opatrenia budú postupne uvoľňované v nasledujúcich týždňoch. Od pondelka 11. mája bude zrušený zákaz predaja pre obchody s plochou nad 800 metrov štvorcových a takisto bude povolené venovať sa na otvorenom priestranstve bezkontaktným športom, ako sú tenis alebo golf.



Od 18. mája majú byť za dodržania určitých podmienok do 20.00 h otvorené zariadenia spoločného stravovania, kde sa jedlá podávajú vo vonkajších priestoroch. Od 25. mája môžu byť reštaurácie za prísnych hygienických predpisov otvorené znova do 22.00 h. Hotely a ďalšie ubytovacie zariadenia budú otvorené od 30. mája. Söder takisto predstavil aj plán na otváranie škôl a predškolských zariadení.



Prísne obmedzenia voľného pohybu osôb na verejných priestranstvách v Bavorsko platia od 21. marca.