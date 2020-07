Bavorsko zabezpečí ľuďom vracajúcim sa z dovoleniek bezplatné testy

Mníchov 19. júla (TASR) - Nemecká spolková krajina Bavorsko začne čoskoro ponúkať zdarma testy na nový koronavírus na letiskách tým ľuďom, ktorí sa vracajú z dovolenky. V nedeľu to oznámil bavorský premiér Markus Söder, ktorého citovala tlačová agentúra AFP.



Nemecko zvláda pandémiu koronavírusu lepšie než mnoho jeho susedov, ale obáva sa pribúdania prípadov nákazy, keď sa cestujúci začnú vracať domov zo zahraničných dovoleniek.



"Podľa môjho názoru sa naozaj musíme zamerať na týchto vracajúcich sa dovolenkárov," povedal Söder pre nemeckú verejnoprávnu televíziu ZDF.



Spresnil, že miestne úrady už pracujú na zriaďovaní testovacích centier na bavorských letiskách, "kde sa môže dať každý kedykoľvek bezplatne otestovať".



Tento systém bude podľa očakávania fungovať už do niekoľkých dní.



V Bavorsku sa nachádza letisko v Mníchove, ktoré je druhým najväčším v Nemecku po Frankfurte nad Mohanom, ale aj niekoľko menších letísk.



Letisko vo Frankfurte má tiež testovacie centrum, ale táto služba tam stojí 59 až 139 eur.



Juhonemecká spolková krajina Bavorsko patrila na začiatku pandémie koronavírusu k najhoršie zasiahnutým regiónom Nemecka, sčasti aj preto, že obyvatelia sa práve vtedy vracali z lyžovačiek v ohniskách nákazy v Rakúsku.



Odvtedy si však bavorský premiér Söder vyslúžil všeobecné uznanie a chválu za to, ako riešil krízu. Odolával totiž aj výzvam, aby predčasne uvoľnil obmedzenia zavedené s cieľom zastaviť šírenie koronavírusu.